小心網路紅衛兵！中國8日晚封鎖Clubhouse港民議論

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）邀請制的新興語音社群媒體平台Clubhouse在今年2月初因特斯拉執行長馬斯克加入而爆紅，在台灣香港與中國間已有不少用戶交流，一向進行嚴格言論審查的中國，8日最終還是把刀揮向Clubhouse，不讓境內民眾與境外用戶互動。

一旦進入Clubhouse，用戶可以自行就有興趣的主題創立聊天室、擔任主持人並與線上其他用戶進行語音互動，而這些對話並不會留下紀錄。

香港01報導，Clubhouse遭內地封鎖，使用「+86」（內地電話區號）為開頭的手機號碼都不能收到Clubhouse應用程式的驗證短訊，但由於使用Clubhouse時登入、註冊都需要驗證短訊，這意味內地用戶在退出軟體後就無法再登入，也無法註冊新帳號。若已早一步註冊者，使用VPN進入聊天室後，即使將VPN關掉，也可以繼續在房間內聽取對話。

路透與媒體報導，在Clubhouse數個中文聊天室裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，話題包括新疆拘留營、台灣獨立、香港國安法等，不過在周一（8日）傍晚7點起，就有中國境內民眾發現無法使用該應用程式。

一名網路資安專家告訴Taiwan News記者，由於Clubhouse安全防護不足，讓中國網路監管單位有辦法追蹤到聊天室參與者，尤其談論政治敏感話題的人要特別小心，據傳已有中國網路紅衛兵截圖一些聊天室的參與者並對討論進行錄音，並已舉報給政府來追蹤參與聊天室的人，未來恐進行政治追殺並羅織罪名（違反國安法等）逮人，呼籲在香港及中國境內的用戶要特別小心防範。