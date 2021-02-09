研究：「越早戒菸，傷害越少」！戒菸一年　冠心病機率減少一半

許多研究已證實吸菸會直接傷害呼吸道的粘膜，造成咳嗽、咳痰、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水、破壞免疫系統，也是導致癌症、心血管與肺部等疾病之危險因子... 許多研究已證實吸菸會直接傷害呼吸道的粘膜，造成咳嗽、咳痰、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水、破壞免疫系統，也是導致癌症、心血管與肺部等疾病之危險因子。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)肆虐全球，世界衛生組織(WHO)將2021年訂為「戒菸承諾」年，並指出吸菸者罹患COVID-19重症及死亡的風險，相較於非吸菸者更高。台北市衛生局則引用國際研究呼籲，「越早戒菸，傷害越少」，並提醒想戒菸的民眾可尋求醫事人員協助，量身打造專屬的戒菸計畫。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，許多國內、外研究已證實吸菸會直接傷害呼吸道的粘膜，造成咳嗽、咳痰、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水、破壞免疫系統，因此吸菸者普遍較容易感冒，也容易惡化為支氣管炎及肺炎，也是導致癌症、心血管與肺部等疾病之危險因子。

此外，WHO已發表聲明，所有形式的菸品及新興菸品(含電子煙與加熱菸)，均會對人體產生危害。電子煙大多含尼古丁，目前已知電子煙油內約含有7,000種化學成分，經檢驗也發現有超過41種有害物質，容易引起肺部發炎、過敏與產生哮喘，且發生心肌梗塞的機率增加2倍；而加熱菸是以菸草製成，與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油等有毒及致癌物質。

部分電子煙廠商標榜「菸草減害理論」，錯誤導致部分民眾使用電子煙來戒菸。黃世傑局長提醒，截至目前為止，並沒有足夠的證據顯示電子煙可以安全且有效的幫助戒菸，吸菸者想要擁有健康的生活及省下購買菸品的費用，最好的方式就是戒除任何菸品。

依國際研究發現，戒菸20分鐘後血壓開始降低，心跳減慢至正常的頻率；2週至3個月得到心臟病危險性降低；1年後罹患冠狀動脈心臟病機率可減少一半；15年後罹患冠狀動脈心臟病機率約與非吸菸者相同，但單靠個人意志力戒菸的成功率僅3-5%。

衛生福利部及北市衛生局已提供戒菸治療、戒菸衛教、戒菸班等多元便利戒菸管道，歡迎吸菸民眾多加利用。另外，亦可撥打衛福部國健署免費戒菸專線0800-63-63-63，專線服務時間為週一至週六上午9時至晚上9時(除過年期間與週日外)，一通電話，不論身在何處，都有專業諮詢人員與您共同討論如何克服生理戒斷症狀，協助擬定合宜的策略及提供心理支持，量身打造專屬的戒菸計畫，幫助您成功戒菸。