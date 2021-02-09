年後不想胖嘟嘟 挑選年菜遵照「三少二多」原則 乾燥蔬果、腰果的油脂量驚人 等於喝下一湯匙的油

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）過年期間，滿桌豐盛的年夜菜、各式各樣的零食餅乾和飲料，稍微一放縱，當心年後肚子胖一圈。董氏基金會提醒，想要吃得健康又開心，可以謹記以下原則：

年菜健康煮、聰明吃

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，挑選年菜時應遵照三少二多的原則：「少油、少糖、少鹽」、「多五穀、多蔬果」。

高油脂的肉類會讓人吃進過多的油糖鹽，可以瘦肉、鱈魚等低脂肉類，來替代高脂肉類，也能減少油鹽的攝取，並加入足夠的全榖根莖類和蔬果類，補充維生素和纖維質的攝取。

烹調方式則以清淡為原則，如蒸、煮、烤、燉、滷、涼拌等，避免吃下過多的油鹽，建議可將魚以清蒸取代紅燒、雞以水煮取代油炸、年糕以煮或烤取代油炸，另外還可加入新鮮蔬菜、滷豆干或海帶。

調味方面可以加入柴魚片、水果（檸檬、柳橙、番茄、鳳梨）、香茅、紫蘇、梅子等食材增加不同風味，例如將烏賊、花枝川燙後冷卻，再以梅肉醬汁調味，便可做出肉質Ｑ勁十足，且滋味酸香鮮美的開胃年菜。

「健康煮」後，「聰明吃」更是重要，首先控制吃的量，假期快樂又輕鬆的氣氛很容易讓人大吃大喝忘記節制，建議可以從每道菜中，挑出適量的份量，並用小盤子盛裝；再來就是少吃高油高鹽的食物，也建議把油炸過的外衣、高脂的皮去掉，挑選菜盤上層的部份吃，別喝勾芡、濃稠的湯汁菜汁。

避免高油糖鹽的零嘴

許惠玉說，開心果、腰果、麻老、糖果都是屬於高油糖鹽的零食，好比說：腰果的油脂量高，吃15顆腰果約等於喝下一湯匙的油；麻老外皮的糖粉、芝麻、花生熱量驚人；牛肉乾則含有過多的鈉。

此外，市面上許多的乾燥蔬果，像是蘋果、香蕉、四季豆、香菇、芋頭和地瓜片等，都是經油炸脫水製成，這些看似健康的零嘴，其實暗藏高油脂，例如：吃下28克的香蕉片比吃一根香蕉的油脂多了10克，相當於吃下2茶匙的油脂。

民眾若嘴饞想吃零嘴，可選擇無調味爆米花、毛豆、低鹽海苔等，或是以新鮮水果取代零嘴，也都是更健康的選擇。

吃太鹹，讓你更餓，含糖飲料喝更多

許惠玉引述德國太空中心（German Aerospace Center）的實驗，將自願者分組，並關進模擬太空艙中，每組的食物相同，但鹽分含量不同，結果發現吃太鹹會讓人感覺更餓，進而想吃更多。

此外，澳洲迪肯大學2013年發表於《兒科》期刊的研究發現，孩子鹽吃越多，含糖飲料喝越多。攝取過多的鈉和糖會大量消耗體內的鈣質，影響骨骼發育，讓孩子長不高、成人骨鬆；糖吃太多還會增加肥胖、糖尿病、高血壓等慢性病發生率，並造成孩子學習不集中、憂鬱、過動和暴力等負面影響。

含糖飲料的熱量非常可觀，100c.c.紅茶約34kcal的熱量、奶茶43kcal、一般汽水也有42kcal左右；酒類亦是如此，100 c.c.的啤酒約含50kcal、紅葡萄酒約90 kcal，高粱酒更達413kcal。因此過年期間除了正餐、零嘴外，也要控制飲料的攝取量。

許惠玉呼籲，就算放假也要維持飲食口味，盡量選擇無糖或低糖飲料，如枸杞紅棗茶、桂圓紅棗茶、薑母茶、低糖桔茶、低糖洛神花茶、大麥茶、決明子茶等。不過最健康的還是喝白開水，並可加入新鮮檸檬切片來解膩，省錢又健康。

董氏基金會提醒，不想年後發福，就要多活動身體！飯後別顧著打牌、看電視和滑手機，坐著一段時間後要記得起身活動筋骨，或是把握假期到戶外走走、踏青，並選擇走路取代搭乘交通工具，便可幫助新陳代謝、消耗熱量。