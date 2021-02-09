〈時評〉談台灣罷免權之行使

無黨籍高雄市議員黃捷（右）6日傍晚在確定反罷免成 功後，於民進黨立委許智傑（左）的服務處發表致詞， 除感謝民眾支持，也允諾未來兩年會繼續為... 無黨籍高雄市議員黃捷（右）6日傍晚在確定反罷免成 功後，於民進黨立委許智傑（左）的服務處發表致詞， 除感謝民眾支持，也允諾未來兩年會繼續為鳳山努力。 中央社記者董俊志攝 110年2月6日 (來源 中央社)

法律（法規）的訂定，是要用來執行的，而非高高拱著好看的。選罷法中既有罷免各級民意代表之設計，偶爾對乖張離譜、嚴重失職的民代來個罷免的震撼彈，以儆效尤，是必要也可接受的；如果擺明了罷免權只是拱在那好看的，就應該早早把它給廢了才是！

以高雄市膾炙人口、一成一敗的罷韓與罷捷為例，吾人至少從中可以看出兩個端倪。

第一，政見有無兌現很重要：政見，是候選人開給選民的支票。當選民發覺碰上金光黨了，民代開給選民的支票已然是如假包換的空頭支票了，此時，被騙的忿怒選民無疑取得罷免的正當性！韓國瑜天花亂墜的愛情摩天輪、蓋賽馬場、東沙挖石油，把嚴肅的政見玩笑化，無疑讓自己取得被罷免的門票！反觀罷捷的理由，跟黃捷的政見全扯不上邊，徒然予人牽強與欲加之罪的突兀感。

第二，施（問）政成績很重要：施（問）政成績，一定有人第一、有人殿後；沒能第一，總要避免倒數第一吧？偶爾墊底，還情有可原，總不能老是墊底吧？韓國瑜施政滿意度長期六都墊底，七晚八晚、甚至於過中午才離開寓所上班去，卻以泛藍共主之姿全台東奔西跑，這不是行有餘力，而是不務正業，終遭選民的反撲，可說咎由自取。反觀黃捷，優異的問政成績有目共睹，賞脫線的韓市長「白眼」，罷捷者引為罷免理由之一，過得了韓粉那一關，過不了鳳山選民那一關！

當然，仇恨不該是罷免的理由！為了免於無厘頭的「報復性」罷免以及綠大於藍（或藍大於綠）選區對藍營（或綠營）民代進行無差別性罷免的氾濫成災，選罷法有必要對各級民代罷免條件給予明確的基本規範。

否則，政見號稱要打弊案，上台後，跟弊案和平共存、把弊案變不見的，不虞被罷免；預算金額比別人多，施政成績卻老是倒數第一、第二的，不虞被罷免；市政本業興趣、能力缺缺，對權責歸屬中央、事不干己的，卻動不動比手畫腳、頤指氣使的，不虞被罷免；反倒是質詢言之有物、問政擲地有聲的黃國昌、黃捷等，要飽受不同政治意識團體的罷免威脅，勞民傷財事小，讓打著罷免旗幟反民主的民主毒瘤戕害民主的生命，才是民主的不幸悲劇！

（作者為新竹教育大學退休副教授）