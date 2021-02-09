春節警力全面動員 13國家風景區、25家觀光遊樂園進行人數總量管制

春節連續假期將屆，內政部警政署預期將會有大量車潮湧上國道。 春節連續假期將屆，內政部警政署預期將會有大量車潮湧上國道。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）春節連續假期將屆，內政部警政署預期10日起將有大量車潮湧入國道返鄉或前往知名觀光景點，將啓動疏導管制措施，同時為配合相關防疫措施，大年初一到初五交通部將實施「防疫預警機制」，針對13個國家風景區及25家觀光遊樂園實施人數總量管制，並啟動預警及分流措施。

警政署預估，10日起將有大量車潮湧入國道返鄉或前往各觀光風景區、遊樂區及各大廟宇信仰中心等，為維護春節交通順暢與安全，已要求各警察機關針對國道、各交流道、大眾運輸場站等重要交通樞紐，省道及市區易發生交通事故路段或易壅塞路(時)段，加強交通秩序管理，配合交通主管機關主動協調及疏導管制措施，如彈性調整號誌時制、機動調撥車道等方式，以維護民眾春節假期交通安全與順暢。

另警政署已就國道交通瓶頸路段及省道易壅塞路段加強疏導，且加強臺61線西部濱海快速公路等11條替代道路之標誌設立及各項宣導作為，並要求各相關警察局配合實施高乘載管制及匝道封閉等各項疏導措施，強化勤務作為，紓解驟增之車流，快速處理各項意外交通事故。警政署呼籲民眾可多搭乘大眾運輸工具，交通部公路總局於春節連假期間，均持續提供客運票價及轉乘之優惠。

另民眾於春假時聚餐飲宴機會多，警政署特別再呼籲駕駛朋友為了自己及他人的安全，酒後勿開車，多搭乘大眾運輸工具，或利用「指定駕駛」、「酒後代駕」服務，才能平安歡度春節；各警察機關春節不打烊，執法無假期，均將持續加強取締酒後駕車勤務作為，駕駛朋友千萬不要有僥倖心理，為了疼愛自身的家人與朋友，聚餐飲酒前應先規劃好返程方式，方能盡興且平安返家。

鑒於新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大及配合秋冬防疫專案，警政署呼籲並提醒民眾搭乘大眾運輸工具或走春旅遊時，應遵守「中央流行疫情指揮中心」指引，配合相關防疫措施：

一、 進出大眾運輸場站時應配合量測體溫。

二、 全程佩戴口罩。

三、 搭乘高鐵、臺鐵等運具時，於車廂內除有喝水、服藥及哺乳等特殊需求外，禁止飲食。

四、 大年初一到初五（2月12日到16日）交通部將實施「防疫預警機制」，針對13個國家風景區及25家觀光遊樂園實施人數總量管制，並啟動預警及分流措施。

警政署特別呼籲春節連假期間，外出人車眾多，請駕駛人出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況，如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線0800000123，各警察機關將立即派員疏處，維護交通秩序及安全，另再次提醒民眾搭乘大眾運輸交通工具或出入公共場所確實遵守各項防疫規定，做好自我防護，才能保護自己也維護他人健康，平平安安、快快樂樂歡渡新春佳節。

路況資訊查詢網址如下：

交通部臺灣區國道高速公路局

交通部公路總局

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