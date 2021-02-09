2021年台灣燈會取消，但小提燈仍會正常發放，造型8日對外曝光，小提燈走Q版小牛造型，牛背上有隻喜鵲，提把部份也是牛角造型。（觀光局提供）... 2021年台灣燈會取消，但小提燈仍會正常發放，造型8日對外曝光，小提燈走Q版小牛造型，牛背上有隻喜鵲，提把部份也是牛角造型。（觀光局提供）中央社

色彩繽紛的牛年小提燈 (圖/觀光局) 色彩繽紛的牛年小提燈 (圖/觀光局)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣燈會小提燈昨(8)日正式曝光，觀光局表示，小提燈命名為「活力牛」，有身體關節能靈活擺動等3大特色，並首度結合AR濾鏡科技。

2021年台灣燈會停辦，小提燈仍然要發放。據了解，台灣燈會小提燈共製作8萬盞，預計春節後發放，發放地點包含經典小鎮、觀光局各區風景處等。

觀光局發出新聞稿表示，今年小提燈以農曆生肖牛為主題，設計討喜的小乳牛，摒除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，命名為活力牛，有3大特色。

一、整體牛身結構運用紙張的切割，使得身體關節能靈活擺動。圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛。

二、牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感。

三、將牛的身體上下顛倒，兩頭裝上牛角造型提把，再搭配兩條提帶，即可讓活力牛變為發光牛角帽，每個小朋友都能變成小萌牛。

觀光局說，今年的小提燈更首度結合AR濾鏡科技，讓活力牛躍上手機與民眾互動。AR濾鏡將在Instagram以及Facebook發布，並分別有不同特效。

Instagram的AR濾鏡偵測使用者臉部後，將有牛角帽小提燈出現在使用者頭上，開始錄影後會有音樂，配合使用者張嘴和眨眼的動作則會有不同效果。

Facebook的AR濾鏡則是手機出現活力牛進行暖身（共4種動作），點擊後顯示距離元宵節的天數，在元宵節之後小提燈將會發光跳舞。

【活力牛】台灣燈會小提燈3特色 首度結合AR濾鏡科技

觀光局歡迎民眾到台灣燈會官網瞭解，一起用AR濾鏡發揮創意拍攝影片！

台灣燈會小提燈造型8日曝光，今年小提燈暗藏玄機，設計上讓民眾可以戴在頭上。（觀光局提供） 中央社