【乘風逐光】防疫優先～台灣燈會主燈　擬端午節在高鐵新竹站點亮

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台灣燈會主燈「乘風逐光」面貌多樣 (上圖與下圖/擷取自觀光局YouTube影片)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年(2021) 原定在新竹舉行的台灣燈會因應武漢肺炎防疫而取消，燈藝作品另擇期展出，觀光局表示，主燈「乘風逐光」預計6月14日端午節期間點燈祈福，優先考量高鐵新竹站周邊場地。

2021台灣燈會主燈設計初始即以新竹「風城」意象為主，與新竹文化有所聯結，交通部觀光局今天說，未來選址仍以新竹地區為優先考量，以符合主燈設計理念「乘風逐光」意象。

對於台灣燈會主燈「乘風逐光」的展出方式與時間，觀光局初步選定6月14日端午節期間點燈祈福，仍需與新竹縣政府進一步協調，至於副燈則會考量其他地點，整體規畫視疫情狀況加強配套措施，隨時滾動檢討。

觀光局發布新聞稿說明，為了配合竹竹苗觀光圈帶動新竹市、新竹縣、苗栗等地區提升觀光效益的政策，主燈場址的選定則考量高鐵新竹站場域曾有舉辦過台灣燈會的經驗，且現地又有符合防疫人流控管的場地設施，以新竹高鐵站周邊場地條件來說，確實符合主燈展演的規劃需求，為第一優先考量的地點。

中央社8日曾報導，因應武漢肺炎疫情，2021台灣燈會日前宣布取消，但由於燈會主燈「乘風逐光」及2座副燈「竹鵲松風迎春曦」和「犢站金榜」等都已經開始製作，交通部長林佳龍日前也說，將另外找適當的時間跟地點展出。

觀光局說，燈藝師及藝術作者為籌備台灣燈會付出的時間與精力，為了不讓努力的成果付諸流水，觀光局會將完成作品於適當時機、形式呈現在國人面前，讓民眾有機會欣賞。