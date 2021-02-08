傳中國將在南太平洋闢建島嶼工業城　距澳洲僅約200公里

巴布亞紐幾內亞的達魯島（美聯社照片） 巴布亞紐幾內亞的達魯島（美聯社照片）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）澳洲媒體揭露，有中國企業計畫在太平洋島國巴布亞紐幾內亞闢建新的島嶼工業城，距離澳洲領土僅約200公里遠，引發外界關注；不過澳洲總理則是直言，相關報導純屬臆測。

澳洲媒體指出，註冊於香港的「WYW 控股公司」將斥資美金300億元（約新台幣8,401億元）在巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的達魯島（Daru Island）闢建一座具備海港與工業區的城市。

達魯島位於托勒斯海峽（Torres Strait），人口約兩萬人。與澳洲的薩拜島（Saibai Island）距離僅有66公里，和澳洲大陸則相距約200公里。

媒體還揭露「WYW控股公司」自去（2020）年4月起致函巴布亞紐幾內亞政府的信件。

此事引發外界關注，且澳洲與中國的關係在過去一年因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）等議題急轉直下。

不過，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日在接受電台訪問時則直言，「我認真覺得這純屬臆測」。

莫里森表示，「我和巴布亞紐幾內亞的總理經常對話，我們有非常好的關係，且他也很清楚我們的關係，以及我們其他夥伴的重要性。我看不出巴布亞紐幾內亞處理事情會如此急躁。」

巴布亞紐幾內亞總理辦公室則表示，總理馬拉普（James Marape ）對此開發案毫無知悉，但也表示政府不會拒絕合乎巴布亞紐幾內亞法律且嘉惠地方的外國投資。

分析師則認為，這項開發案毫無經濟意義，其他人則懷疑中國或想在達魯島建造一個海軍港口。

有鑑於中國在南太平洋地區的影響力持續擴大，美國與澳洲近期攜手援助巴布亞紐幾內亞，重新開發北部曼奴斯島（Manus Island）的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base）；而澳洲也是巴布亞紐幾內亞最大的外援者。