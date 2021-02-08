小年夜至除夕台灣南部台東防雷雨　北部有雨至初三

氣象局今天說，小年夜（10）晚間起全台有雨 氣象局今天說，小年夜（10）晚間起全台有雨 (來源 中央社)

氣象局今天說，小年夜（10日）晚間起全台有雨，南部、台東可能有較大雨勢或雷雨，影響時間持續到11日上半天，南部天氣逐日轉好，北部受東北季風影響，初一到初三仍有短暫雨。

中央氣象局下午發布大雨特報，東北季風影響，宜蘭地區有局部大雨發生。

氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，宜蘭地區主要是累積雨量達大雨標準，並非短時強降雨；明天天氣與今天類似，受東北季風影響，北部、東北部迎風面有降雨，基隆北海岸及宜蘭可能會有大雨。

劉沛滕指出，預估小年夜（10日）晚間鋒面通過，全台各地都會有降雨，由於鋒面是由西南往東方通過，因此南部、台東地區易有局部較大雨勢或雷雨；全台有雨的情況預計會持續到除夕（11日）上半天。

劉沛滕說，除夕下半天開始，中南部天氣會漸漸好轉，北台灣持續受東北季風影響，迎風面仍然會有短暫陣雨，水氣逐日減少，影響範圍及雨量也逐日趨緩，預計降雨的情況持續至初三（14日）。

劉沛滕說，明天氣溫整體來說與今天類似，10日之後受到降雨影響，北部高溫降至約攝氏20到23度間；中南部高溫從原本的25至28度，稍微下降為23至25度；低溫變化不大，各地為14至18度。

劉沛滕提醒，明天清晨、初一到初三的夜間清晨，西半部及金門、馬祖仍然會有局部霧或低雲，能見度約200公尺，請民眾注意。