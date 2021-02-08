台灣觀光局與日本蘋果原鄉「青森縣」 聚焦祭典與觀光圈議題盼儘速恢復交流

全球在2021年起始即面對COVID-19疫情再度嚴峻之情勢，各國邊境尚無法如常開放，交通部觀光局為維持台灣的觀光熱度與關注，並提前為疫後日本來台旅遊市場進行佈局，繼2020年持續與三重縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等4縣知事進行視訊會談後，除於2月4日與靜岡縣川勝平太知事會談外，張錫聰局長再偕同台灣觀光協會葉菊蘭會長，安排於2月8日與素有日本蘋果王國之稱的青森縣三村申吾知事透過視訊就雙方未來的合作交流交換意見，俾於邊境重啟開放時加速爭取日本各地民眾來台旅遊。

台灣與日本互為國際旅遊市場重要夥伴，2019年互訪達708萬人次，居全球市場之冠。今年係東日本大地震10周年，「日本台灣交流協會」為感念台灣當年的協助，特將2021年訂為「日台友情年」。張局長表示，受到疫情影響兩國的互訪交流，而為全力配合政府的防疫今年不得不停辦「2021台灣燈會」，雖然是極為艱難的決定，但相信台灣在官民齊心共同抗疫下，仍將會是成功的典範，張局長也邀請青森縣知名的睡魔祭大燈籠能於2022年來台參加「台灣燈會in高雄」展示祈福。

日本青森蘋果遠近馳名，更受國人喜愛，自2019年桃園–青森航線開航促進雙方交流更為密切；三村知事則分享青森縣豐富觀光資源、暖爐火車與台灣教育旅行的交流，同時運用陸(鐵道)、空(飛機)與海(船舶)模式拉進國際旅客的策略，讓青森縣的海外遊客住宿人次年年成長，也將在3月20日飛航桃園-青森的類包機。張局長則表示，台灣將推動觀光圈計畫建立資源整合平台，盤點各個區域食宿遊購行元素，規劃國內與國際旅客旅遊路線，未來雙方可進行結盟，就台日間以地方創生與觀光圈的運作與成果相互學習。

葉會長表示，因為疫情無法面對面交流，但透過視訊可拉近彼此關係，台灣的防疫措施相當嚴謹，國人仍能保持正常作息及旅遊活動，目前規劃於8月6日〜9日舉辦「2021台灣美食展」與11月份「ITF台北國際旅展」活動，歡迎青森縣三村知事親自前來參加，讓許久無法前往日本旅遊的台灣民眾，從青森縣的蘋果味道開始，也能認識青森的壯麗風景、美術氣息和祭典文化。