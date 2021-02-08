坪林茶業博物館暖心號召 募資20萬好茶挺醫護！

近日疫情緊張， 新北市坪林茶業博物館特地號召茶產業者齊心助防疫， 為醫護人員送上甘醇好茶， 用真誠暖意為守護臺灣的防疫天使加油打氣。

新北市政府文化局表示， 坪林茶業博物館平常就很用心地於雨天提供愛心傘， 寒流時提供暖暖包，讓民眾感受到館方溫馨的服務， 鑒於疫情至今已超過一年， 暖心的坪林茶業博物館也為防疫盡一份力，特地發起｢ 捐好茶挺防疫｣活動，希望能藉由茶的保健舒心功效慰勞醫護人員， 在館方振臂一呼之下，活動得到熱烈響應，共募集到總價值新臺幣2 0萬元的茶包、茶糖， 讓人感受到臺灣茶產業界協助防疫不遺餘力的滿滿熱情。

參與此次愛心活動的除了田村茶莊、白青長茶作坊、田美茶園、 良昇生態茶作、青心茗坊、坪林茶莊、祥泰茶莊、祥特製茶廠、 福茶苑、新峯友茶、鄭家興製茶廠、蘇志成、阿樂師、滴滴香等14 家坪林茶產業者外，小茶栽堂、芳茗錄、京盛宇、 濃農本家等臺灣知名茶品牌也一起共襄盛舉， 坪林茶業博物館特地將這些愛心物資包裝成1600個精緻福袋， 並附上溫馨感謝小語，在農曆春節前捐贈給鄰近的萬芳醫院， 希望為年節期間也要執勤的醫護人員加油打氣， 讓甘醇好茶陪伴他們過個溫暖好年。

接受捐贈的萬芳醫院表示會將這些臺灣茶愛心福袋發給院內所有醫護 人員，讓大家可以在寒冬中用熱呼呼的好茶緩解疲憊身心， 同時感謝各界對醫護的支持與鼓勵，也提醒大家做好自身防疫工作， 全民一起努力，早日度過這段防疫歲月。