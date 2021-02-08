山坡地取締春節不打烊 別讓執法人員取締當走春

過新年賀新年，但新年假期農業局同樣不鬆懈， 為避免新北市山坡地違規使用查報取締工作有空窗， 農業局於春節已排定輪值人員待命，避免投機份子違規開墾山坡地， 市府仍將依水土保持法取締。

新北市山坡地範圍佔全市土地面積88%，過去在109年農業局共 查獲250件山坡地違規使用。 農業局持續精進山坡地違規查報取締機制， 加強保護山坡地水土資源保育並防止不當的開發行為使用， 希望在牛年能有效降低山坡地違規案件數量，除了由農業局、 各區公所及警察局等相關單位分工合作， 另搭配衛星影像監測變異點，讓違規行為無所遁形， 藉此遏止行為人違規開發行為。在去年鼠年大年初一一大早， 農業局即接獲民眾通報有怪手在山坡地進行開挖， 農業局劉姓承辦人員除夕守歲到半夜， 一大早接獲通知即直接前往違規地點制止違規開挖， 取締當作是走春，展現山坡地違規制止不打烊的精神。

農業局表示，新年年假7天，民眾若有發現不明人士及機具， 隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通 報，農業局將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定， 如未按規範實施水土保持之處理與維護， 將處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰， 如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰 金，在此呼籲民眾切勿心有僥倖以身試法。