不當天龍人了！　台北市人口外流，1月創23年新低

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）根據台北市民政局最新統計，人口外流導致台北市人口數創23年來新低，今（2021）年更跌破260萬大關，民政局將人口數減少歸因於居住成本高、周邊區域交通網路越趨完善等因素。

根據台北市政府民政局發布的各行政區戶籍人口數、戶數統計表，台北市2020年總人口數為260萬2,418人，今年1月總人口數更跌破260萬，來到259萬7,635人，低於1997年的259萬8,493人，創23年來新低。

中央社報導，民政局人口政策科科長吳重信週日（７）表示，台北市人口負成長最大的原因是台北、新北、基隆及桃園的互聯交通發展漸趨完善。

吳重信指出，在雙北及桃園捷運路網完善、台鐵捷運化等軌道建設完成後，「北北基桃」共同生活圈逐漸形成，考量到台北市居住成本較新北、基隆及桃園市高，許多人寧願以交通成本取代居住成本，移居台北市周邊區域。

吳重信強調，戶籍設在台北市的人數雖然減少，但經觀察，在台北市工作、生活的人口並沒有減少。

對於台北市居住成本高，吳重信直言，台北市作為國家首都，本來就須負擔更多醫療、交通等建設成本，進而導致居住成本較高，市府持將持續努力，讓居住成本下降，包括興建社會住宅、建立青年創業基地等。