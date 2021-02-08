上週外資在集中市場買超62.39億元 買超友達23.90萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/2/1~2021/2/5）外資在集中市場總買進金額為3,983.37億元，總賣出金額為3,920.98億元，買超為62.39億元，另統計自2021年年初至2月5日止，外資總買進金額為2兆2,603.30億元，總賣出金額為2兆3,672.01億元，累計賣超為1,068.71億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆6,994.56億元新台幣，占全體上市股票市值的47.17%，較1月29日的21兆5,170.73億元新台幣，增加1兆1,823.83億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進799,184千股，賣出560,160千股，買超239,024千股。

第二名：群創：買進469,645千股，賣出353,494千股，買超116,151千股。

第三名：彩晶：買進174,269千股，賣出118,991千股，買超55,278千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：玉山金：買進32,947千股，賣出71,871千股，賣超38,924千股。

第二名：宏碁：買進90,836千股，賣出126,272千股，賣超35,436千股。

第三名：台泥：買進20,157千股，賣出50,888千股，賣超30,731千股。