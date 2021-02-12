【投資理財老生常談】讓年終獎金或壓歲錢 為自己及孩子踏出健康理財第一步

一年復始，萬象更新。台灣經濟發展正邁向30年來最佳機會。投資人如何善用年終獎金，或當您給孩子壓歲錢時，如何建立下一代正確理財觀念，甚至幫助孩子踏出健康理財第一步，都是很好機會。

這一年來，台灣股市屢創新高，日成交量放大到3、4千億已不足為奇。半導體產業的興旺，為台股帶來耀眼成績。目前半導體產業，不論，IC設計、晶圓代工、封裝測試、設備商、原料供應商，股價屢創新高。今年元月開春，又加入鴻海為首的電動車供應鏈題材，股市一片榮景，

不容否認，這一波股市漲聲中，有不少企業確實表現優異，且前景佳，值得長期投資，但是又有相當多的上市櫃公司，卻魚目混珠，只要沾上一點題材，股價就炒翻天，悖離實際價值，投資人不宜拿年終獎金或新年紅包去做賭注，避免血本無歸。

新的一年開始，不論為自己或下一代，將年終獎金或孩子壓歲錢，做好穩健的財務規劃，並藉著機會教育，教導孩子正確的投資理財觀念，都是很好的機會。

台灣的資本市場制度設計，跟先進國家不同，間接鼓勵投資人跑短線、聽小道消息，甚至每天當冲投機，誤導投資人投機套利，陷自己於高風險而不自知。

其實如果能夠以長期投資眼光，擇優定期定額存股，再以複利殖成長，滴水穿石，時間久了，獲利會相當可觀。台灣有很多隱形冠軍，好公司躋身股海中，默默等待有緣人發掘。

即使股價指數已高，台股仍有很多好標的，值得長期投資。以食品類股為例，最近股價漲幅不多，但是國際糧價卻大漲，營收、獲利都亮眼，卻還未獲市場注意，如統一、卜蜂、大成、聯華、聯華食、泰山等，都是長期穩定的好公司，值得注意。

金融類股近一年來因受疫情影響，股價很委屈，但是教導孩子危機入市，也是很好的機會。想想2008年金融海嘯，金融股價慘跌，但是當初買金融股的投資人，日後獲利驚人。同理現在不論國泰金、富邦金、上海商銀、玉山金、元大金、兆豐金、京城銀、中再保、元大期、國票金、第一保、台名⋯，每一檔都是長期投資的好機會，待疫情結束，經濟復甦，應可享受不錯的利潤。

電子通路股中，值得長期投資的標的也很多，例如華立、至上、長華、崇越、大聯大、敦吉、文曄，也都是好公司，價格合理，值得投資人深入研究。

在資訊軟體方面，精誠資訊、聚碩、零壹、敦陽科，口碑均佳，財務、業務長期穩定，風險低的標的。

油電燃氣的好標的也很多，台汽電、大汽電、欣雄、欣泰、大台北瓦斯、欣高、全國、山隆，每一檔都值得投資人研究關注，長期投資風險極低。廢棄物處理公司日友、崑鼎、可寧衞，租賃公司的中租、裕融、和潤，或大豐有線電視、台泥、亞泥、遠東新，都是長期安定的好標的。

至於現在已經漲多的科技類股，因為產業變化多，且價格已貴，即使是長期績優股，投資人還是要小心，不論台積電、聯電、聯發科、台達電、聯電、世界先進、鴻海⋯等，如果想要長期投資，或教導孩子長期存股，不妨從零股開始，定期定額建立持股，取得平均價，風險較低。

國際有名的投資大師，不論華倫巴菲特、李嘉誠、吉姆羅傑斯，無不重視產業及企業基本面，以長期眼光持有績優股，累積可觀財富，從未見跑短線、當冲成功的企業家或投資專家，這是值得投資人重視的事實。

建立孩子正確的投資理財觀念非常重要，選股首重企業長期信用，財務、業務穩定成長，股利良好，且負責人正派規矩，產業又安定，就是很好的定期存股標的。新年新希望，牛年行大運，相信投資人只要耐心夠，滴水穿石，將年終獎金或孩子壓歲錢好好規劃運用，長期耐心規劃，一定會有很好的收穫。預祝投資人來年大家身體健康，全家平安，發大財。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。