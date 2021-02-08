新冠肺炎未滅 中非民主剛果疑再爆伊波拉疫情

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）位於中非的剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）三個月前才宣布伊波拉（Ebola）疫情結束，不料近日再爆出一名死亡案例，已因新冠疫情（COVID-19）疲於奔命的該國，醫療體系面臨嚴重考驗。

衛報報導，民主剛果一名女子1日出現症狀，數日後在東部城市布滕博（Butembo）一所醫院宣告不治，其夫婿就是上一波疫情之倖存者。根據《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），該病毒可在精液中存活逾3年。

這已是民主剛果自1976年在伊波拉河（Ebola River）附近發現伊波拉病毒以來，第12次爆發疫情，是其他國家的兩倍多，顯見病毒之難纏。第11次疫情發生在西部，共130人染疫、55人亡故。逾4萬人接種疫苗後，疫情才有所緩和。第10次疫情發生在東部，始於2018年，終於2020年6月，共奪去2,200條人命，是史上第二致命。

若這次疫情壓不下來，已飽受武裝衝突、麻疹與新冠疫情所苦的民主剛果，恐怕更焦頭爛額。目前該國已有23,600人染上COVID病毒，681人殞命。大規模疫苗施打計畫預計今年上半年展開。

民主剛果內的赤道雨林，是伊波拉病毒的天然儲存庫。WHO表示，大規模疫情結束後，零星案例並不少見，目前正調查病毒株與前次疫情是否相關。

伊波拉宿主為蝙蝠，染病者往往出現嚴重症狀，包括高燒、肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉、體內出血、體外出血、肝腎衰竭等。死亡率約5成，但有幾次疫情甚可達到9成。