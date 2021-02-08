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史上首次！　蔡英文訪台灣證交所，盼台股牛年「牛市大發」

蔡英文表示，去年台股「價量齊揚」，歸功於全民團結防疫讓台灣經濟逆勢成長

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/08 16:49
總統蔡英文（中）8日至台北101大樓視察台灣證券交易所，與金管會主委黃天牧（左）、證交所董事長許璋瑤 （右）一同切蛋糕

總統蔡英文（中）8日至台北101大樓視察台灣證券交易所，與金管會主委黃天牧（左）、證交所董事長許璋瑤 （右）一同切蛋糕 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　台北報導）台灣股市去（2020）年表現亮眼，並寫下多項歷史紀錄，總統蔡英文今（8）日上午視察台灣證券交易所，也成為史上首次親自造訪證交所的總統；她並表示，今（2021）年以來台股持續熱絡，農曆年還沒到「牛市」已經先來了。

台股去年年初受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球經濟影響漲幅不斷，不過隨後上演大驚奇，不僅創下多項紀錄，去年封關日更突破歷史新高，收盤達14732點，全年漲幅百分之22.8。

蔡英文今日視察證交所，除了向股民拜早年，也一同慶祝證交所60週年。蔡英文表示，去年在全民團結防疫下，台灣的經濟逆勢成長，台股的表現可說是「價量齊揚」，不但大盤指數屢創歷史新高，上市櫃公司超過1,700家，總市值也達到了新台幣49兆元，充分發揮資本市場籌資與流通的功能，也創投資人、企業界及政府稅收的三贏，為國家整體的歲入貢獻良多。

蔡英文接著指出，今年以來台股持續熱絡，每日平均成交量突破3,000億元，可以說農曆春節「牛年」開始之前，「牛市」已經先到來了。

蔡英文提及，在後疫情時代，政府要確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」的四大中心，共同打造出更公平、更永續的台灣。

蔡英文也勉勵金融監督管理委員會和各個證券周邊單位，繼續督促企業強化公司治理，保障投資大眾的權益，維持資本市場的穩健成長，讓牛年「牛市大發」，拚出一個好年。
蔡英文
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