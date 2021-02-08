趙少康：爭取國民黨提名參選2024總統

中廣董事長趙少康今天宣布將爭取國民黨2024總統提名初選，他指出，這是自己的決定，沒有找任何人討論，連前高雄市長韓國瑜也都不知道，就算他初選輸了，也不會退黨，不會這麼沒有風度。

趙少康今天接受媒體專訪時表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。他下午在中國廣播公司樓下接受媒體聯訪時表示，雖然目前他沒資格參選國民黨主席，但有資格參加2024國民黨總統提名的初選，他會爭取參選總統的機會。

趙少康指出，爭取參加黨內總統初選，他沒有跟任何人討論，支持他選黨主席的前高雄市長韓國瑜也不知道，最近也沒跟鴻海創辦人郭台銘見面。

他說，這是自己的決定，不想讓任何人為難，而且現在距離選舉時間也還早，黨內也沒有人詢問他。

趙少康表示，總統蔡英文做得不好，他自認有機會，也有很多的想法讓台灣更好、更偉大，於是就爭取機會。

趙少康指出，政治是爭取最大多數人的最大幸福，而選舉是爭取最大多數人的最大支持。他不僅希望和韓國瑜結盟，也希望和國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫、前總統馬英九及前立法院長王金平結盟，選舉總是多多益善，助力越多越好。

被問到江啟臣是否也適合角逐總統，趙少康表示，他認為江啟臣如果要參選總統，目前看起來勝算不是那麼高，但經過3年的努力，也許有改變也不一定。

媒體詢問，這麼早就表態是否擔心成箭靶。趙少康指出，最怕是不討論，而不是怕罵。美國有句選舉名言「不管講我好或講我壞，只要把我名字拼對就好」。因為還有三年，所以就早點表態，很多想法可以慢慢跟民眾溝通討論。

被問到早表態是否是為了卡前國民黨主席朱立倫，趙少康表示，誰也卡不了誰，要選的人還是會選，大家都是強勁的對手，良性競爭是好事，未來他也會提出一連串的政策，兩岸政策可能會第一個提出，敬請期待。

至於是否有成為副總統候選人的選項，趙少康表示，現在沒想到這個問題，但應該不會。不過他也說，就算他初選輸了，也不會退黨。哪有初選輸了就退黨，這麼沒有風度；願賭就要服輸，參加就要遵守遊戲規則。

媒體追問副手人選、辦公室地點及團隊等，趙少康表示，對於副手還沒有想法，但已經在找辦公室和人才，不管哪個陣營都歡迎。媒體點名前立委沈富雄，趙少康表示，沈富雄這兩天要跟他約吃飯，他要趕快去約沈富雄。

對於傳出國民黨內有反趙聲浪，趙少康表示，黨主席是要選的，只要按照選舉制度，誰出來就出來，這跟破壞團結有什麼關係，講這種話的人才是不知道什麼叫團結。

趙少康指出，若不准他選黨主席，他就不選，這非江啟臣能決定，而是中常會，他尊重中常會。