〈財經主筆室〉世界潮流因疫情而改變 台灣防疫成功卻原地踏步？

台灣是全球公認防疫資優生，優秀的防疫表現讓國人行動免於受到限制，固然是好事，但當世界因疫情導致職場趨勢產生質變時，台灣是否會因此「因福得禍」，反而錯過這些改變的契機呢？ 值得我們思考。

新冠肺炎疫情爆發至今逾一年以上，世界因疫情出現哪些改變呢？首先是各國紛紛採取關閉邊境措施，也就是國與國之間互不往來，防止病毒從外流入，這點台灣與全球各國都一樣沒什麼差別，所有國家為了防堵疫情的擴散，紛紛捨棄國際觀光收人來換取境內安全。

但台灣與國際間最大的不同，當全球大部份國家（包括世界主要經濟大國）都被迫在境內實施封城、商家被迫縮短營業時間、關店，甚至限制民眾行動的時候，台灣民眾不僅日常生活照舊，行動自由也完全沒有受到任何限制，所有商業活動並沒有因疫情而出現太大改變，台灣去年經濟成長率更是達到2.98%，是全球少數GDP呈現成長的國家，日本NHK就分析台灣的經濟表現，就是歸功於防疫有成的結果。

台灣人在國內行動範圍完全不受到限制，這點絕對了不起，也讓其它國家的人民相當羨慕，但是當其它國家都因鎖國、封城作出相應調整時，台灣是否反而會此因福得禍，在數位轉型、人才培養等關鍵競爭環節上出現落後呢？

疫情期間讓遠距工作與教學，成為全球大部份國家為這次COVID-19而做的因應措施，主要就是降低人與人接觸的風險，這讓筆電、視訊設備，視訊會議軟體等相關產品大量增加，帶動企業各種相關商機的出現。台積電創辦人張忠謀就說：疫情過後會改變我們的生活方式。意即，這些因疫情而出現的改變會變成需求，而且這些改變及需求都會持續延續下去。

疫情爆發至今一年餘，台灣雖然也宣布邊境管制，但在國內部份從未有過嚴格的禁制令出現，即使部桃醫院事件爆發，也僅僅宣布部桃醫院封院而已，並未擴及其它地區，疫情期間台灣雖有少數企業及學校進行遠距離工作及教學，但畢竟數量上算是少數，民眾仍舊像疫情爆發前一樣照常開車或搭車自行上下班、上下學，所以遠距離工作與教學，台灣未來恐怕會不如其它國家發達。

歐美及亞洲的日韓及新加坡等國大都採取遠距離工作，企業間的往來都採取數位化進行交流時，台灣絕大多數的公司都還在用電話、或者以登門拜訪方式在跑業務，雖然數位化以目前來說不一定是最佳或最有效率的交易方式，但懂數位化及不懂數位化的企業，在未來國際業務量必然會有很大的差異，這將成為台灣企業未來潛在危機。

台灣企業員工上班受疫情衝擊沒太大，遠距工作對台灣公司來說反成為一種風險或負擔，大部份台灣企業老闆都沒有讓員工實施遠距工作的意願及動力。遠距離工作看似簡單其實做起來並不容易，必須企業配合外還需法規的修改，當世界各國因疫情將遠距工作模式視為標準，為此紛紛調整相關勞動相關法規條文，包括工時認定及員工遠距工作相關權益制定時，台灣就已經與國際職場趨勢出現脫鉤了。

較令人更擔心的是，台灣政府相關部會與多數企業，似乎大多仍認為目前不需要為遠距工作趨勢做準備？當其他國家都被迫採取新形態工作方式，台灣在這部份反而居於落後，防疫超前佈署讓台灣獲績優生美名，希望政府必需隨時關注國外潮流趨勢，並提前做好應變準備，不要讓防疫成功「因福得禍」憾事真的發生！