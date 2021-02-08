中國正式逮捕華裔澳洲籍記者成蕾　指控「非法提供國家機密」

中國政府正式逮捕華裔澳洲籍記者成蕾（截圖自中國環球電視網網頁／cgtn.com） 中國政府正式逮捕華裔澳洲籍記者成蕾（截圖自中國環球電視網網頁／cgtn.com）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）澳洲外交部今（８）日證實，中國已正式逮捕華裔澳洲主播成蕾，罪名是「非法提供國家機密」。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）今日透過新聞稿表示，中國政府在上週五（5）正式以涉嫌「非法提供國家機密」的罪名逮捕成蕾，成蕾在2020年8月13日遭到拘留至今已半年，澳洲媒體當時報導指成蕾在一個秘密地點被監視居住。

中國外交部發言人趙立堅隨後9月8日的例行記者會中證實，「澳籍人員成蕾因涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被有關部門依法採取強制措施，並進行審查」。

成蕾是中國中央電視台（CCTV）英語頻道中國環球電視網（CGTN）的主播，派駐在北京；她過去也曾是美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）駐北京特派記者。

佩恩表示，「澳洲政府定期針對成蕾遭到拘留一事，透過高層政府管道表達嚴正關切，尤其是成蕾的健康及拘留狀況。」

澳洲駐中國大使館職員自去年8月至今已六度探視成蕾，最後一次是在今年1月27日；佩恩也要求中國依照國際規範，遵守基本司法標準及公平程序，並給予成蕾人道對待。

在澳洲政府公開呼籲國際社會調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的來源後，澳洲與中國的關係在過去一年變得緊張，中國也對澳洲祭出經濟制裁，包括禁止澳洲產品出口到中國等。

路透社也報導，在成蕾遭到拘留一事見報後沒幾天，兩名澳洲駐中國記者便在澳洲領事人員的協助下逃回澳洲，他們隨後表示在中國期間遭到國家安全部審問。