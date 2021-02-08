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台灣增一例新冠肺炎境外移入 案929曾在英國染疫 返台後又再確診

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/08 14:17
台灣增一例新冠肺炎境外移入 案929曾在英國染疫 返台後又再確診

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案929)，為本國籍20多歲女性，去年初至英國工作，12月底於當地確診後，曾多次採檢結果皆為陰性，1月15日返回台灣，入境迄今無疑似症狀，個案於自主健康管理期滿後自費採檢又再確診。

指揮中心表示，案929於去(2020)年2月至英國工作，曾接觸確診個案，12月20日起陸續出現發燒、腹瀉及嗅覺異常症狀，12月23日於英國當地檢驗確診COVID-19，並於今(2021)年1月3日及11日再次採檢，結果皆為陰性。

案929於1月15日返國，入境迄今無疑似症狀，集中檢疫期間曾於1月19日及28日採檢，結果均為陰性；個案檢疫期滿後返回住處自主健康管理，2月5日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共10人，其中1人列居家隔離，其餘9人因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計928例確診，分別為813例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、848人解除隔離、71人住院隔離中。
武漢肺炎
新冠肺炎
境外移入
英國

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