南台灣高雄2員警與境外移入確診者案925同桌吃飯　目前居家隔離中•一採呈陰性

此為示意照, 與案925無關 (圖/官方臉書) 此為示意照, 與案925無關 (圖/官方臉書)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市衛生局7日證實，高雄市警察局2名員警曾與確診者同桌吃飯，2人目前居家隔離中，6日採檢陰性，相關接觸者也掌握中，詳細內容須由中央流行疫情指揮中心公布。

指揮中心8日在記者會上，間接證實此個案為案925。發言人莊人祥8日證實案925在工廠的同事有16人居家隔離。至於兩名員警是內勤或外勤，指揮中心並未回應。

中央社7日引述高雄市政府衛生局表示，2名員警1月間曾與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者接觸，6日採檢結果為陰性，預計居家隔離至2月中旬。

至於2人所接觸到的確診者案號，以及目前匡列自主健康管理等人數須由中央流行疫情指揮中心公布。高雄市政府警局表示，無法置評。

根據《自由》報導，高市2名官警因曾與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的確診案925聚餐，1月31日被匡列居家隔離。報導稱2名官警是親屬關係，在案主家聚餐而非在餐廳用餐，雖然牽動兩個分局共67名官警須自主健康管理，衞生局呼籲民眾勿恐慌，2名官警一採陰，目前無症狀，另當時同桌聚餐還有3人同樣匡列居家隔離。

案925是在6日由中央流行疫情指揮中心宣布確診，為美國境外移入病例，個案在美國曾接觸確診者，回台完成居家檢疫後，1月底重返職場，自費採檢才確診。

指揮中心指揮官陳時中6日在記者會宣布此消息時表示，案925為本國籍40多歲男性，去年(2020年) 10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，今年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

不過，個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，6日確診。