台灣NCC否決美國CNN與法國24新聞進駐52台　將持續「空頻」到農曆年後

中天新聞台執照去年12月11日到期，12月12日凌晨零時起從有線電視 「下架」，技術跳頻。目前民眾在有線電視及MOD上仍看不到52頻道。(... 中天新聞台執照去年12月11日到期，12月12日凌晨零時起從有線電視 「下架」，技術跳頻。目前民眾在有線電視及MOD上仍看不到52頻道。(圖/中央社資料照)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）NCC今天（8日）決議，考量新聞區塊目前都是國內新聞台，基於消費者權益與收視習慣，對於CNN與FRANCE 24遞補52台的頻道案不予許可，52台確定繼續空頻到農曆年後。

國家通訊傳播委員會（NCC）今在農曆年前召開第950次委員會議，討論系統經營者營運計畫中基本頻道變更涉第52頻道替補續行討論案。

中央社8日引述NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前國內有線電視49到58台的新聞區塊都是國內新聞頻道，消費者已經養成收視習慣，在尊重消費者收視權益與綜合考量下，駁回台灣寬頻通訊（TBC）、大豐申請遞補52頻道的CNN，以及世新、國聲申請的以英語發音的法國新聞台FRANCE 24。

翁柏宗表示，主要依據有線廣播電視法第29條第3項訂定的「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」中，第3條內容有提到「本條所稱區塊，指依頻道節目屬性區隔，並尊重消費者收視習慣形成的集中規畫」。

翁柏宗表示，移頻審核標準流程除了徵詢地方政府意見外，會依照有線廣播電視法規定，考量產業競爭、消費者權益、內容多樣性與其他公共利益4面向做綜合考量，4項原則並沒有比重差異，這次也是綜合考量下做出決議。

外界關注52台由誰進駐，中嘉數位在1月29日主動申請撤回寰宇新聞台上架申請案，截至今天都沒有將華視遞補案送件。

NCC 8日審議的52台移頻案，只有大豐3系統與TBC的5系統所申請的CNN，世新、國聲申請以英語發音的法國新聞台FRANCE 24，其餘42家系統送空頻。

媒體日前在中嘉數位撤件後，詢問NCC有沒有可能先審查其他頻道案件，翁柏宗表示不排除先審核。NCC今決議不予許可移頻，也就是說，52台將會繼續空頻到農曆年後，後續如果有新的頻道變更案，就會再度重新審理。

另一方面華視日前通過中嘉數位代理案，將付上架費進軍52台。中央社5日引述NCC主委陳耀祥表示，這是談判能力的結果，系統商從過去付幾億元授權費給頻道，現在可以拿上架費，沒有什麼不好。

中嘉數位1月29日主動撤件寰宇新聞台，華視在2 月2日宣布董事會通過跟中嘉數位代理合作案。

業界分析，新聞區塊屬於「黃金地段」，過去多是系統商付授權費給進駐的新聞台頻道，華視一年要付新台幣1800萬元的上架費給中嘉數位，將會是目前有線電視新聞區塊中唯一付上架費的新聞台。陳耀祥表示，尊重中嘉數位撤件，不能說華視這樣做就是買來的，「這是談判能力的結果」，華視確實談判能力比較弱。

外界有聲音認為中嘉數位是含淚吞下華視，陳耀祥表示，過去有線電視系統商要付好幾億元的授權費給中天新聞台，現在跟華視談好，還可以拿上架費，對系統業者來說，加總可以多賺幾億元，沒什麼不好。

外界對陳耀祥在去年(2020年) 中天新聞台不予換照記者會上表達「給公廣集團一個機會」有很多批評。陳耀祥5日回應，這個說法並不是自己的意見，事前也有跟其他委員交換過意見，委員間不一定每個人意見完全相同，有人積極表示，有人不反對，希望可以有新的可能性，最後提出這樣的說法。多數委員是學者出身，只是覺得應該給公廣集團一個機會，希望能有一個好的舞台與位置。

目前NCC手上還有鏡電視、東森亞洲新聞台等申設案件還在審查，陳耀祥表示，有在考慮新聞區塊擴大的議題，不過這攸關消費者權益，排頻也是由系統商提出來，也會跟有線電視系統商討論。如果真的要擴大，其他附近頻道要去哪裡，都是環環相扣的議題。

NCC在1月20日首次審查52頻道移頻案，決議續行審議。委員除了關注消費者收視習慣外，也考量新聞頻道製播能力，包括新播、首播比例等。NCC表示，審核沒有時間表，但會儘速決定。