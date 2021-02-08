台北西門紅樓光雕秀展百年文化　大型裝置、市集成春節必遊行程

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 西門町紅樓將於春節期間舉辦光雕展演，周邊也將設置市集以及光雕秀，猜對藏在光雕中的謎題，就有機會將大獎Gogoro VIVA騎回家。

「西門PLAY樂購町」將與民眾一起迎接春節的到來，於2月12日正式開演「設市百年慶，迎春光雕秀」，跨越時間與距離，以老照片、在地街景，展現設市百年來，韻味十足的文化特色，透過電音及動畫，演繹出青春活力的西門町。

「西門PLAY樂購町」光雕秀中應景設計燈謎遊戲，只要2月12日至3月7日光雕秀演出期間，加入官方Line@好友內光雕猜燈謎活動，猜對藏在光雕中的謎題，就有機會將大獎Gogoro VIVA騎回家。

「西門PLAY樂購町」於去年12月18日起跑至今，已成為最新的台北旅遊首選景點，與超人氣角色「奧樂雞」合作，於西門町鬧區推出8款大型設計裝置，攜手神秘國外知名IP接力展出，精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等活動，成為「春節必遊行程」！

廣受民眾好評的百大樂購商店「樂購集章行動」也推出第二波，活動期間只要加入官方LINE@好友後，於「百大樂購商家」進行消費即可參與，獎項包含YAMAHA機車、iPhone12以及各式好禮。

想瞭解更多活動相關資訊？快搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至活動官網（https://www.ximenplayandbuy.com/）、加入「西門PLAY樂購町」官方LINE@好友、「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

活動展演資訊：設市百年慶，迎春光雕秀

展演地點：西門紅樓外廣場

展演日期：110年2月12日(五) 至110年3月7日（日）每日18:00-22:00

每30分鐘一場次，每場次約5分鐘

時段：18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30、22:00