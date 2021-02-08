戀戀風獅爺 守護金門的里長伯

金門素以風獅爺聞名，為了讓新住民瞭解風獅爺的典故，移民署南區事務大隊金門縣服務站於110年2月6日在水頭商業旅客服務中心辦理家庭教育暨多元文化活動，邀請浯洲陶藝坊的陶藝家王明宗老師與就讀國立臺灣藝術大學女兒王瓊玉，父女聯手帶領新住民朋友們一起彩繪風獅爺，讓學員體驗金門獨有的風獅爺文化。

王老師講述金門自清朝時期苦於東北季風，植物生長不易，於是各個村莊便開始在廟口、村莊路口樹立風獅爺來鎮風驅邪，演變成為金門的守護神，後來很多人發生大小事情也會拜託風獅爺的幫助，為風師爺獻上糖果、餅乾等祭拜用的供品祈求平安順利，有些民眾更以謝恩還願的習俗，為風獅爺披上紅色披風以顯神威。目前位於安岐的風獅爺，高度3.78公尺，為金門最大的風獅爺；另外在瓊林聚落的「鑲壁風獅爺」，僅有28公分高，是最小的風獅爺。

來自越南的小麗表示，第一次來到金門的時候看到各式各樣的風獅爺，那時候還覺得怎麼這麼多「石頭玩偶」，所幸在老師深入淺出地解說下對風獅爺有更深一層瞭解；老師現場示範顏色調配及畫筆使用，讓原本的素胚搖身一變成為饒富生命力的風獅爺，在王老師及其女兒細心的指導下，學員們受益良多。參加活動的小華將風獅爺以藍色為基底，他說最喜歡夏墅的風獅爺，因為很像卡通多啦A夢，不禁讓人莞爾一笑。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，感謝王老師及其女兒帶來這麼精采有趣的課程。初乍到金門的新住民就像風獅爺一樣堅強韌性，需要花很多時間才能適應當地的風俗民情及嚴峻氣候，希望藉由彩繪活動讓新住民認識金門的獨特文化及信仰，並讓新住民感受到移民署的關懷，期盼參加的學員就像風獅爺一樣，越挫越勇堅韌不拔，開創自己的新生活。