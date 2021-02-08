【通往天堂的路 ?! 】台灣國道1號驚見女駕駛時速破百逆向狂飆16公里　警多次攔截終於結束驚魂記

黃姓女子8日凌晨行駛1號國道北向車道，一路以破百公里時速逆向行駛，最後被警方攔下，並依公共危險罪送辦。（翻攝照片）中央社 黃姓女子8日凌晨行駛1號國道北向車道，一路以破百公里時速逆向行駛，最後被警方攔下，並依公共危險罪送辦。（翻攝照片）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今(8日) 凌晨2時許多人行駛國道1號北向車道時驚見有一輛自用車以破百公里時速逆向行駛，從監視畫面來看，駕駛們紛紛閃避，這輛車共逆向飆逾16公里才被國道警攔下，結束這場國道驚魂記。

逆向誤上國道 正確應變方式(非常重要X3)

國道警方表示，民眾如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火。

下車後找尋安全場所並撥打1968專線，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

真實案例發生在8日凌晨

國道北向重慶至三重路段、​​ 內側車道

從國道公路警察局的出勤紀錄來看，國道公路警察局第一公路警察大隊在凌晨1時57分許接獲台北市110通報，一輛銀色自小客車高速逆向行駛在國道北向重慶至三重路段的內側車道。

國道警獲報立即通知交控中心監看CCTV，並派遣線上多部巡邏車出動攔截，但警車趕往重慶路段來回巡查並未發現這輛逆向行駛車輛。不料，國道警於2時19分再次接獲通報，這輛車出現在汐五高架北向14.5公里處，以破百公里時速逆向行駛。

中央社報導，當警方巡邏車馳赴處理的途中，竟又接獲通報車子正逆向行駛於國道1號北向35公里內側車道，警方再全力動員攔阻，終於2時41分時在北向39公里處攔停車子並帶回駐地偵辦。

警方調查，在國道上逆向狂飆的駕駛是44歲黃姓女子她是由中部開車北上後欲返家，疑因對北部路況不熟且精神不穩定才一路逆向行駛，經酒測，酒測值為0。

訊後，警方依公共危險罪嫌將黃女移送法辦，同時，她也被依違反道路交通管理處罰條例開出危險駕車罰單，將處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。