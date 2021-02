喜馬拉雅山冰川崩裂 洪荒之力摧毀印度村莊怵目驚心【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)喜馬拉雅山7日驚傳冰川崩落事件,釋出的洪水沖垮印度北部一處大壩與村落,至少造成9死、140人生死未卜,疑為氣候變遷釀災。

從民眾拍下的影片可見,冰川帶來大量水體,滾滾洪流之力使大壩裂成多塊,一路摧枯拉朽,遭摧殘後的山下村莊猶如灰色月球表面,了無生機。

根據美聯社,斷裂的冰體屬於楠達德維山(Nanda Devi)冰川,位於北阿坎德邦(Uttarakhand)。阿拉克南達河(Alaknanda River)一處水力發電廠遭到摧毀,建造中的道里根加河(Dhauliganga)電廠也受波及,至少42名工人受困隧道,另有140名工人下落不明,2,000名軍警正持續搜救工作。

喜馬拉雅山谷是眾多河流匯集地,多座水電廠位於此地,意外發生後,官方及時開啟下游大壩閘門,讓洪水通過,使設施不致遭到大規模毀損,惟確切傷亡數字仍難評估。

BBC報導,專家認為,此乃全球暖化導致的氣候災難,冰川碎裂導致雪崩,將泥石一路帶往山谷,因此所見盡是泥流。位處喜馬拉雅山西部的北阿坎德邦,本常遭洪災、土石流侵襲。2013年的一場大水,奪去至少6,000條人命。

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO