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喜馬拉雅山冰川崩裂 洪荒之力摧毀印度村莊怵目驚心【影】

大自然的反噬

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/08 09:54
喜瑪拉雅冰川崩裂，印度北部村莊遭難（圖／美聯社）
喜瑪拉雅冰川崩裂，災民獲救（圖／美聯社）

喜瑪拉雅冰川崩裂，印度北部村莊遭難（圖／美聯社）

喜瑪拉雅冰川崩裂，災民獲救（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）喜馬拉雅山7日驚傳冰川崩落事件，釋出的洪水沖垮印度北部一處大壩與村落，至少造成9死、140人生死未卜，疑為氣候變遷釀災。

從民眾拍下的影片可見，冰川帶來大量水體，滾滾洪流之力使大壩裂成多塊，一路摧枯拉朽，遭摧殘後的山下村莊猶如灰色月球表面，了無生機。

根據美聯社，斷裂的冰體屬於楠達德維山（Nanda Devi）冰川，位於北阿坎德邦（Uttarakhand）。阿拉克南達河（Alaknanda River）一處水力發電廠遭到摧毀，建造中的道里根加河（Dhauliganga）電廠也受波及，至少42名工人受困隧道，另有140名工人下落不明，2,000名軍警正持續搜救工作。

喜馬拉雅山谷是眾多河流匯集地，多座水電廠位於此地，意外發生後，官方及時開啟下游大壩閘門，讓洪水通過，使設施不致遭到大規模毀損，惟確切傷亡數字仍難評估。

BBC報導，專家認為，此乃全球暖化導致的氣候災難，冰川碎裂導致雪崩，將泥石一路帶往山谷，因此所見盡是泥流。位處喜馬拉雅山西部的北阿坎德邦，本常遭洪災、土石流侵襲。2013年的一場大水，奪去至少6,000條人命。
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