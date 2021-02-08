表演藝術會in橫濱增線上展演　媒合日本台灣表演藝術團隊

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 受到新冠疫情影響，「TPAM表演藝術會in橫濱」台灣主題館增設線上收看。

國藝會自2018年成立「ARTWAVE——台灣國際藝術網絡平台」後，即引領台灣藝術家參與亞洲表演藝術平台「TPAM表演藝術會in橫濱」（Performing Arts Meeting in Yokohama，以下簡稱TPAM），今年受到新冠疫情影響，首次增設線上展演，並策劃兩場線上活動「ARTWAVE——台灣頻道」（ARTWAVE–Taiwan Channel）。

本屆TPAM新增單元「國際連結」（International Connection），分別於9至11日三天由來自台灣國藝會的ARTWAVE、加拿大的CINARS、芬蘭與挪威的代表團分享各自國家的最新資訊。

「ARTWAVE——台灣頻道」兩場活動中，第一場介紹六組台灣於2019、2020年製作演出的作品，包括布拉瑞揚舞團的《路吶》與壞鞋子舞蹈劇場的《吃土》，分別是從原住民文化與台灣民間信仰中找尋台灣當代身體性的作品；FOCA福爾摩沙馬戲團的《消逝之島》探討了都市開發中城市邊緣人的處境；王世偉的《群眾》關注社會運動中的身體；而王宇光的《捺撇》與闖劇場的《老人流》，則是從個體去探討社會群體的未來。

第二場台灣頻道線上活動國藝會邀請與莎士比亞的妹妹們的劇團完成三年台日共製計畫的日本第七劇場導演鳴海康平，以及去年與台灣在TPAM Fringe推出「能動者平台#1 台灣╱日本」（Movers’Platform #1 Taiwan/ Japan）計畫的跨域編舞家梅田宏明，在TPAM主要會場BankART Temporary共同分享他們的台灣經驗。

董事長林曼麗表示，「『隔離』似乎是2020年的關鍵字，但在台灣藝術家的這些作品裡，卻是散發著一股更強大的、與現實環境連結的動力。」活動除了將台灣作品零時差地分享給全世界，同時也邀請創作者在線上與參與者共同進行討論交流。

2021年是「TPAM 表演藝術會in橫濱」轉型前的最後一屆，於本次會後將正式伴隨著活動地點的更動，將代表東京（Tokyo）的「T」改為橫濱（Yokohama）的「Y」，首屆YPAM預定於今年12月舉行。

2021 TPAM展期：2/6- 2/14

更多相關資訊請見：https://www.tpam.or.jp/2021/en/