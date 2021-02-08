板橋凱撒0214幸福久久情人限定饗宴

每逢二月份專屬於情人的月份裡，情人節就是表現寵愛另一伴最好的放閃機會，為情人安排一場為愛升溫的雙人饗宴吧！板橋凱撒大飯店2樓卡拉拉餐廳於2月14日晚餐限定推出「幸福久久情人饗宴」閃光價每人1,099元，可享美味迎賓小點、精選前菜、限定香料野菇卡布奇諾濃湯、主餐任選一 : 碳烤頂級美國肋眼牛排/爐烤戰斧豬排佐綠胡椒醬/香酥鮭魚佐檸檬奶油醬，最後以精緻甜品做完美結尾，在一道一道佳餚與浪漫氛圍中，訴說對彼此濃濃的愛意，凡於2月9日前付訂可享9折優惠，詳情可洽(02)8964-3951。

迎合西洋情人節到來，卡拉拉餐廳推出限定幸福久久情人雙饗宴，迎賓小點先是選用台灣在地食材與西式料理做搭配，將台灣豬絞肉與牛絞肉手工製作迷你肉餅搭配主廚特調柚子洋蔥醬，配上一口味增海膽風味奶酪、一口千層酥皮蘆筍捲，鹹甜香酥多層次口感勾住舌尖上的味蕾。

前菜特製義大利麵提供「番紅花海虎蝦松露粉紅奶油天使細麵」，海虎蝦以番紅花、百里香等辛香料醃製一日後取出烘烤6分鐘，搭配以白酒奶油醬、甜菜泥、松露熬煮而成的松露粉紅奶油天使細麵。主廚例湯以「香料野菇卡布奇諾濃湯」出場，先將香菇、杏鮑菇、鮑魚菇、洋菇以小火慢炒50分鐘至金黃色帶點焦香氣，加入蔬果高湯及辛香料熬煮2小時後打成泥稠狀，並以鮮奶打成奶泡鋪至濃湯上增添風味。

享用完前菜湯品，緊接著重頭戲即是主菜，提供美國Prime肋眼牛排佐波特紅酒醬/戰斧豬排佐綠胡椒醬/香酥鮭魚佐檸檬奶油醬三種主菜作選擇：「美國Prime肋眼牛排佐波特紅酒醬」精選6盎司美國肋眼牛排以大火煎至上色，送入180度高溫爐烤6分鐘鎖住肉汁的鮮甜，搭配主廚以牛骨高湯與新鮮香料熬煮2小時再加入些許海鹽、蒜、胡椒粒及波特酒等特調出的波特酒醬汁一同入口，濃郁酒香更加襯托肉質的天然鮮甜。

「戰斧豬排佐綠胡椒醬」選用本地盤克夏豬種取帶骨豬肋排部分，包含豬五花、豬里肌、些許豬老饕（上蓋部分）三種肉質，帶有嚼勁、嫩與緊實的口感，以傳統醃製的作法，利用紅蔥頭、百里香及迷迭香經過按摩吸取醃料醬汁，再經過24小時醃製時間將豬排軟化，並高溫煎過瞬間封鎖肉汁，最後用190度爐烤6-8分鐘出爐靜置3分鐘即可，搭配以牛骨高湯、綠胡椒粒及白蘭地熬煮的特製的綠胡椒醬汁，一口咬下滿溢鮮嫩多汁與馥郁香氣！

「香酥鮭魚佐檸檬奶油醬」將鮭魚以大火煎至金黃色帶出天然油質，鮭魚肉質細嫩紮實，搭配主廚以奶油、白酒及綠檸檬皮等香料黃金比例調製的檸檬奶油醬，清爽香甜更增添鮭魚的豐富口感。2月14日卡拉拉限定「幸福久久雙饗宴」，品味道道佳餚，挑起舌尖上的味蕾，帶領感受只屬於彼此的時刻！