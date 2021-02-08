桃園醫院武肺風險解除! 台灣指揮中心7日起取消員工、門急診病人「健保卡」註記

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情指揮中心昨(7日) 宣布，部桃清空計畫全員核酸檢測都是陰性，環境也都是陰性，院內感染風險解除。自7日起，取消對部桃員工及門急診病人健保卡「自主健康管理」註記。

因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心在1月22日宣布啟動部桃專案，針對該院採取門診降載及清空住院病人的措施，也將1月6日至1月21日期間曾在該院住院的病人列為居家隔離對象，並針對該院的員工及1月6日以後曾就醫的門急診病人，在健保卡註記「自主健康管理」對象，請醫療機構提高警覺，提供適切的醫療服務。

指揮官陳時中表示，部桃在清空計畫啟動及確定病例曾到院的最後足跡日屆滿14天時，安排全院員工2135人於2月3日至2月5日採檢，進行SARS CoV-2（covid19, 新冠肺炎,武漢肺炎) 核酸檢測，檢驗結果都為陰性。

另針對加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，SARS CoV-2核酸檢測結果也皆為陰性，評估該院內部持續感染的風險解除。因此自2月7日0時起取消針對該院員工及前述門急診病人健保卡的「自主健康管理」註記。

陳時中虧前進指揮所指揮官王必勝:

「相隔22天，頭髮好像都白了」

指揮官陳時中在記者會表示，這28天大家都很辛苦，台灣這次有些小的波折，靠同心防疫，良將精兵、上下一心，防疫必勝。陳時中還虧擔任部桃前進指揮所指揮官的王必勝，「相隔22天，頭髮好像都白了」。

王必勝在記者會發表感言時說，在案838和839出現時，指揮中心匡列了相關人員，也做了觀察，到852案出現，陳時中擔心繼續下去可能會像鑽石公主號的狀況，立刻決定成立前進指揮所，讓專家支援。前進指揮所是一個橋梁，正確傳達指揮中心的政策，也反映部桃前線的狀況，互相瞭解、把事情做好。

王必勝說，中央訂定的政策，部桃要想辦法落實跟執行，做了很多相關的努力，包含病人只出不進，沒有重蹈和平醫院封院的覆轍，也要求員工嚴格健康管理，不要搭大眾交通工具、不要群聚等。

王必勝也說，經歷了另類的14天加上7天的健康管理，他都在桃園生活，見證部桃的紀律、效率和專業。這些日子，他最怕的是晚上接到指揮中心發言人莊人祥和醫療應變組副組長羅一鈞的電話，「通常沒什麼好事」。

王必勝指出，部桃在過去一年承接許多武漢肺炎確診個案，負壓隔離病房全年幾乎沒有空過。他很擔心身為應變醫院，又是桃園指定收治醫院，也是南桃園重症急救責任醫院，真的很希望快點清零，快點復原，所幸採檢結果都是陰性。

桃園醫院院長徐永年7日也出席指揮中心記者會，就部桃武漢肺炎群聚案，引起20人確診，向社會大眾鞠躬道歉，並感謝此次事件各方給予的溫暖和不分你我的包容，成部桃堅實後盾。

徐永年也說，感謝疫情發生之時，各界湧入的支持和幫忙。有一天指揮官陳時中打電話給他，講了20分鐘，要他轉告部桃員工，要安心、放心，這個對部桃士氣非常重要。鄭文燦市長也每天都會打電話來關心，給予支持。

此外，徐永年也感謝部桃員工，在疫情吃緊時，堅守崗位，努力照顧病人。這幾天部桃做擴大篩檢，有交代大家不要寒暄，但員工把手握拳舉起來比加油。感謝大家不分你我的包容，是前線作戰最重要的後盾，桃園醫院一定會挺過去，希望台灣一切順利平安。

鄭文燦: 桃園不是疫區，

並沒有擴散或造成不明感染

桃園市長鄭文燦7日下午也出席中央流行疫情指揮中心記者會。鄭文燦在記者會上說，桃園不是疫區，並沒有擴散或造成不明感染。

鄭文燦在回應媒體提問時表示，桃園不是疫區，建立起醫院跟社區的防護網，防護網(防火牆) 內的隔離個案只要可追溯，疫情都在可控範圍內，檢查很多社區足跡，並沒有擴散或造成社區不明感染。

鄭文燦說，經過清零計畫後，防疫安全下，到桃園旅遊、消費、訪友、商務活動，跟其他縣市一樣，這段時間少部分「避桃令」沒有必要。防疫要同心，當時他就說這些都會過去，春節到元宵節，走春活動都停止，春節後再針對各行各業受影響部分，提出紓困或振興計畫。

不過，根據中央社報導，部桃清零計畫中，全員採撿血清抗體結果，有1人的結果還有待釐清。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳7日下午在記者會回應媒體提問時表示，這名抗體需要釐清的個案，並不是只用一種試劑檢測，而是用了多種方式，測驗的蛋白也是不同的蛋白，有些試劑呈現陰性，有些則是弱陽性。

張上淳說，目前還無法靠單次血清完全釐清，預計1週後會做二次血清採檢，看訊號是消失了還是變得更強，屆時再來判斷。

但張上淳表示，在沒有完全確定之前，對個案採過2次核酸檢測，都是陰性，顯示其身上不帶有任何病毒；也對接觸者做了必要的採檢，不管是核酸檢測或血清抗體也都是陰性，顯示沒有個案傳給別人或別人傳給個案的狀況。

民眾赴醫院 注意事項

指揮中心7日再次呼籲:

•民眾進入醫療機構應全程戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。

•盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，

•如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；

•若仍有實地探視的需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。