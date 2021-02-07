台北花園大酒店一泊二食 超牛 ! 住房專案 2,888元起

寒假期間向來是旅遊旺季，觀光資源豐富的台北，也是消費者旅遊的好選擇。台北花園大酒店即日起至2021年3月31日止推出「一泊二食, 超牛 ! 住房專案」，享精緻客房平日(周一~周五)每晚2,888元起，假日(周六~周日)每晚3,188元起，除享有優惠價格入住精緻客房外，住宿期間內依入住房型人數贈送饗聚廚房自助式早餐及自助式晚餐，平日入住晚餐再升級加贈饗聚廚房現切牛排主餐每位乙份，假日入住加贈饗聚廚房晚餐享現切牛排無限量供應。

於2021年3月7日前搭配「台北加碼GO」補助專案，每房每晚再折1,000元，雙人同行每人只要千元不到，即可入住星級飯店享用自助百匯(自助式早餐原價550元+10%，自助式晚餐原價699元+10%)，換算每人餐飲價值高達1,374元等同用餐加贈住宿，以超值優惠打造難忘時光。

台北花園大酒店為西區頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及中西薈萃多元化餐飲服務，絕佳購物地理位置，讓旅人悠遊台北漫步城市，來趟牛年旺返的城市輕旅行。台北花園大酒店「一泊二食, 超牛 ! 住房專案」除可入住精緻客房外，隔日輕鬆享受豐盛自助早餐及超牛晚餐外，房客獨家限定享用的免費自助零食區「花園柑仔舖」，以懷舊復古設計，復刻80年代台灣古早味零食，口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉…等近50款懷舊零食，入住時可自行挑選免費品嘗，讓家人朋友們皆能感受度假歡愉氣氛。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「寒假一直是國人的出遊好食光，伴隨國內旅遊市場漸趨熱絡，此次台北花園大酒店推出超值的『一泊二食, 超牛 ! 住房專案』，搭配台北加碼GO補助，平日每人只要不到一張小朋友即可入住，冀望在國旅升溫期間開拓更多客源，力拚拉升北部觀光飯店住房率，預估可提升整體業績1至2成。」