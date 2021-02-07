澎湖福朋喜來登5週年慶 每人每晚只要1,805元

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」在3月30日即將滿五歲了！為回饋大眾對澎湖福朋喜來登酒店的愛護與支持，3月1日起至4月15日推出「福朋喜來登5週年慶」優惠專案，入住萬元豪華雙床客房，送「網美專車」走訪豐富北環網紅打卡熱點、自助早餐、澎湖手工蘆薈皂、機場酒店來回接駁，三天兩夜兩人成行原價26,120元，超值優惠7,220元，平均每人每晚只要1,805元起，2/15前預定再享升等側港景豪華房禮遇，一年一度的下殺2.7折超值優惠，邀請旅客一同舉歡同慶！3月份壽星3月入住更享升等港景房壽星禮遇！入住「福朋喜來登5週年慶」專案，再享有週週抽獎，抽新北市五星酒店萬元住宿劵、五星餐券，總金額超過10萬元！館內餐飲、藝品店單日消費滿額2,500元就可參加週週抽，一系列豐富精采的慶祝活動，樂玩澎湖！

網美環島專車 走訪北環網美打卡景點

「福朋喜來登5週年慶」專案獨家贈送網美環島專車，帶領旅客走訪熱門打卡景點：跨海大橋、小池角雙曲橋 、大菓葉玄武岩、二崁聚落、大義珊瑚洞宮、3D海龜彩繪牆、鏤空涼亭，讓喜愛拍照的旅人、網美輕鬆出遊，一網打盡熱門景點，捕捉旅行美好回憶。

專案再送2020年度全台嚴選自助餐廳「宜客樂海港百匯自助餐廳」早餐每日兩客，早餐融入澎湖特色，以健康天然、豐盛多元及在地食材為主軸，符合國際規範各式中西式早點，必嘗的現煮海鮮麵線，干貝、昆布熬煮的鮮甜高湯，再加入澎湖新鮮鮮蚵、鮮蝦、小管、澎湖絲瓜、以及百年歷史的西衛手工麵線，是來客必嘗的澎湖經典早餐。

春暖花開，遊玩的美好時節，想到要去哪了嗎？不妨規畫一趟遠離城市的偽出國海島之旅，來世界最美麗海灣享受海島風情。

