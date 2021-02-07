晶華酒店 情人專屬美食饗宴一閃一閃亮「心心」

今年的西洋情人節適逢大年初三，闔家歡聚之際，也別忘了親愛的另一半享用一頓浪漫的燭光晚餐、或是可以表達愛意的甜美糕點為感情加溫吧！台北晶華二樓的ROBIN’S牛排屋與鐵板將於2月14日晚間推出多款以頂級食材入饌的「邱比特饗宴」，以燭光和美食打造浪漫用餐體驗。此外，點心房主廚更悉心烘焙出多款糕點應景，包括色彩繽紛的草莓優格蛋糕、造型俏皮吸睛的棒棒糖蘋果派，以及心型佛卡夏等，上述套餐每人4,500元起，糕點每款200元起。

為迎接情人節這個甜蜜浪漫的節日，晶華點心房主廚悉心烘焙出多款糕點應景，最吸睛的就屬色彩繽紛的草莓優格蛋糕，底層是以香草麵糰所製成的塔皮，疊上以新鮮優格加入草莓果醬製成的餡料，再抹上帶有微酸口感的蜜桃果餡，最後綴上愛心造型慕斯與各式新鮮莓果，粉嫩的外觀融合著清甜不膩的美妙滋味，在味蕾上交織出浪漫的交響曲。造型俏皮吸睛的棒棒糖蘋果派則是先將麵糰拌入奶油後進行桿勻和疊合的步驟，再將千層麵糰切成心形，中夾入以新鮮蘋果、糖、奶油製成的蘋果餡以及木桿進烤爐烘焙而成，成品有如一支支心型的棒棒糖，其酥脆甜蜜的口感，像極了愛情。另有嘗來紮實有嚼勁的心型佛卡夏，主廚於麵糰中揉入迷迭香、鹽與橄欖油調味，交織成心型後送入烤箱烘烤至外表金黃油亮，讓人味覺與視覺同感驚喜。

ROBIN’S牛排屋與鐵板燒推出的「邱比特饗宴」內容豐盛精彩，牛排屋的菜色內容包括沙拉吧、鴨肝‧雪茄捲‧堅果、鱈場蟹‧伯那西醬‧莧菜籽、九孔鮑‧鵪鶉蛋‧火腿高湯、明蝦‧蘆筍‧煙燻魚汁、主菜可選擇日本和牛沙朗、海明威牛肉菲力、或是伊比利豬，餐後搭配主廚特製的情人節限定甜點與咖啡或茶。鐵板燒的套餐菜色則有鱈場蟹布蕾‧海膽、太平洋甘鯛‧法式酸豆冷醬、蛤蜊湯‧番紅花、鹽蒸鮑魚‧花椒醬，與太平洋龍蝦‧完熟番茄，主菜可選擇美國頂級肋眼牛排‧黑松露、美國頂極菲力‧黑松露、西班牙伊比利豚上蓋肉‧黑松露、港獲鮮魚‧北海道干貝‧黑松露、XO醬炒飯，搭配情人節限定甜點與咖啡或茶。