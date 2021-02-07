台灣7日新增3例武漢肺炎病例　皆為境外移入

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖：中央流行疫情指揮中心） 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖：中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）國內今（7）日新增三例新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外移入病例，列為案926至案928，分別自印尼、迦納，以及美國入境，目前疫調匡列25位接觸者。

中央流行疫情指揮中心今日午間表示，今日新增三例境外移入武漢肺炎病例，其中案926為印尼籍20多歲男性，於2月4日來台就學，持有搭機前三日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。

目前指揮中心已掌握個案接觸者共23人，包含同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象；其餘10人因有適當防護，列自主健康管理。

案927為本國籍30多歲男性，長期於迦納工作，因年度休假之故在2月3日經杜拜轉機入境返國，入境時因有咳嗽症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診，目前相關接觸者尚在匡列中。

至於案928為則美國籍40多歲男性，1月13日出現咳嗽症狀，曾於美國當地就醫並診斷為支氣管炎。個案於2月5日入境來台工作，持有搭機前三日內檢驗陰性報告。

案928在入境台灣時有主動通報其症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所集中檢疫，並於今日確診；指揮中心已初步掌握同行接觸者兩人，目前無疑似症狀，其餘接觸者尚在匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內927例武漢肺炎確診案例，包含9例死亡，目前有74人住院隔離中。