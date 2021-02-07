力推風電 丹麥將斥資百億歐元建離岸風電島

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）身為全球最在乎環境的國家之一，丹麥不只提出了極具野心的氣候法案，宣布將在2030年前減少碳排達70%，還在去年宣示將終止在北海所有的油氣探勘計畫。如今，丹麥還打算蓋一座「離岸風電島」來發電。

事實上，為了達成氣候調適、碳中和的目的，歐盟各國在去年11月達成共識，要在2030年前將離岸風電的發電裝置容量從現在的1,200萬千瓦提升至6,000萬千瓦，並在2050年前提升至3億千瓦，同時也不排除其他再生能源的可能性，丹麥的這個新構想可說是配合歐盟政策的概念具現化。

在丹麥的構想中，這可不是零星的幾支風力發電機而已，而是一個坐落於丹麥海岸線外80公里處，面積相當於18萬平方公里且擁有200座大型風力發電機的離岸風電島。建成之後，不只可供應丹麥所需，丹麥技術大學（Technical University of Denmark）的Jacob Ostergaard教授透露，英國、德國與荷蘭也可以受惠。

在此之前，丹麥已經在本土東側、波羅的海上的波恩荷爾摩島（Bornholm）附近先規畫了一個較小的能源島，並計畫供電給德國、比利時與荷蘭。新的「大風力島」也獲得了國內政治人物的支持，預計將耗資340億歐元建成，並由政府持股一半以上。

丹麥前能源部長Rasmus Helveg Petersen指出，能源島的概念初次提出時，當然被認為是一個過於大膽的構想，不過隨著各方逐漸認知到其可能性，現在開始出現將其化為現實的聲音。

Jacob Ostergaard教授則說，丹麥已在陸上的可再生能源發電上取得先機，因此現在可以放眼海上了，如此一來丹麥的綠能產業將永遠走在其他人前面。