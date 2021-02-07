女星微整失敗鼻子壞死 中國黑心醫美再浮上檯面

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年芳齡25歲的中國女星高溜，在螢光幕前消失了數月，她近日在微博分享了自身隆鼻失敗的故事，一張張鼻子壞死的照片怵目驚心，也再度暴露了中國無良醫美診所之猖獗。

演員高溜原本就面容姣好，但在朋友介紹下，去年10月赴廣州一家醫美診所諮詢，決定對鼻子動刀，盼事業更上一層樓。不料，原以為只是微整的小手術，卻成了一生最大的懊悔。

據她所述，在「熙施時光醫療美容門診」進行鼻子植入異體肋軟骨手術之過程中，已出現排斥反應，導致鼻子反覆感染，而有鼻頭積血、嘴唇腫脹的情況。她引述專家說法，若當時院方緊急取出異體，應不致引發嚴重後果，但院方卻抱著僥倖心態，堅持觀察數日，三天後才再手術取出，為時已晚。她的鼻頭逐漸壞死變黑，恐得至少一年治療才有機會復原。

對於整形失敗，高溜表示一度心灰意冷，想從9樓病房跳下輕生。此事件不僅讓她丟了人民幣40萬元的工作，還得面臨200萬元的違約賠償。她勇於站出來講述這個悲劇，盼大眾正視醫美之風險，以免遺憾終生。

根據澎湃新聞，廣州當地衛生單位已接獲投訴，就此事展開調查。該診所過去糾紛不斷，2020年3月至10月就曾遭到五次行政處罰。高溜表示，談判賠償過程中，院方還一度出言恐嚇，態度囂張。

BBC指出，中國醫美手術益發普遍，在年輕人中尤然。一項調查顯示，2千萬名於2018年接受整形手術的人中，三分之二不到30歲，五分之一更是不到21歲。許多年輕學子在大學前就決定微整，以利感情事業。中國醫美盛行，也導致亂象紛陳，非法執業不在少數，政府卻取締不力，連官媒都坦言，光是2019年，就有逾6萬次違法整型手術。



高溜隆鼻手術失敗（微博圖片）