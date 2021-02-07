黃捷罷免案未通過 學者：罷免理由不充分難獲認同

公民團體罷免高雄市議員黃捷投票不僅未達罷免7萬2892票門檻，而且同意票比不同意票還少了1萬130票。學者分析罷免失敗的主因是罷免理由不充分、缺乏正當性，難獲民眾認同。

罷免無黨籍高雄市議員黃捷，是高雄人繼罷免前市長韓國瑜之後的再一次行使罷免公民權。「罷免」對高雄人並非頭一遭，也不陌生，選民用投票展現公民意志，結果反對罷免票多於同意罷免票。

罷免投票結果，不同意罷免票是6萬5391票（54..20%）比同意罷免票5萬5261票（45.80%）還多出1萬130票。罷免結果顯示報復罷免失敗，也激勵了反罷免方，在前桃園市議員王浩宇罷免案後，具有止血作用。

罷免投票結果搶救黃捷續任市議員，無異是肯定她過去兩年的表現與努力。高雄大學政治法律系教授楊鈞池指出，罷免理由「缺乏正當性」是重要的因素之一。罷免理由不充分自然難獲共鳴；再者，黃捷議會問政表現不差，加上民進黨動員聲援，終讓罷捷案失敗收場。

高雄大學應用經濟學系副教授翁銘章認為，罷免理由不具體、不充分，尤其罷捷團體硬是將罷捷理由連結反萊豬，結果顯示無法獲得民眾認同。

罷捷投票投票率41.54%，相當於去年罷韓42.14%的投票率，也與市長補選投票率41.83%相符合；數字顯示，民眾對於黃捷的關切度不輸罷韓及市長補選，才會激發出不相上下的投票率。

其實罷免方評估，罷免同意有其可能性，因為鳳山區是陸軍官校所在，以往泛藍鐵票居多，2020年立委選舉，代表國民黨的李雅靜也拿下8萬6127票，如果能激發出藍營的支持者，罷捷仍有機會。

不過，如果從2018年高雄市議員鳳山（第9選區）選舉結果而言，應選8席，國民黨當選4席、民進黨3席、黃捷當時是時代力量提名，由「席次」看似藍軍勝出，不過值得細究卻是潛在的「綠大於藍」的基本盤。

2年前的議員選舉，民進黨提名5人、台灣基進、時力各提名1人。選舉結果不敵「韓流」及友黨挾擊，民進黨當選3席、落選2席。但含時力及台灣基進，「泛綠」得票率48.25%，超越國民黨45.43%。

再就2020年鳳山區立委選舉結果，國民黨提名市議員李雅靜挑戰連任的民進黨立委許智傑。結果李雅靜得票8萬6127票（38.27%），遠不及民進黨提名有二任鳳山市長資歷的的許智傑11萬4998票（51.1%）的得票。

如果再併入2020年大選，總統蔡英文在鳳山區囊括13萬8172票，比國民黨韓國瑜得票8萬2432票，淨多逾5萬票，鳳山「綠大於藍」的基本盤無庸置疑。

今天罷捷結果開出「不同意」比「同意」多出逾1萬票的結果，除了是受惠友黨全力催票，鳳山「綠大於藍」的基本盤也是有利於反罷免的因素。

根據中選會公布的最後結果，罷免黃捷案的投票率為41.54 %，其中不同意票數為6萬5391票（占54.20%），同意票數5萬5261票（占45.80%）。