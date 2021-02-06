古巴藝術家夫妻檔台灣首次個展　超硬數據化身美麗紙雕表世界觀

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 古巴藝術家夫妻檔首次來台個展，帶來威尼斯雙年展古巴館的兩件參展計畫：〈懺悔〉與〈自然的狀態〉，和以台灣數據為靈感的《美學鬥志》系列新作，自即日起路由藝術展至3月21日。

阿拉姆娜．孔蒂諾 (Ariamna Contino)和艾利克斯· 埃爾南德 (Alex Hernandez-Duenas) 首次來台個展，《美學鬥志》(Aesthetic Militancy)系列是夫妻檔從 2014 年起共創不輟的計畫，展出7 件以台灣數據為題材的紙雕。

路由藝術表示，《美學鬥志》乍看這系列冷靜、縝密、設計精良的紙雕，實則探究台灣的環境省思、行動數據成績、貿易與外交變化，思及自身處境，進而以台灣反映全球、表達人類學式的世界觀。

孔蒂諾出身於藝術家世家，她的父親是哈瓦那實驗圖形工作室的創始人暨雕刻師，母親是聖亞歷杭德羅藝術學院的繪畫教授。從小耳濡目染讓她決定成為一名藝術家；埃爾南德則來自科學家家庭，父母都是醫生，踏上視覺藝術之路純粹是因為對設計的好奇與天賦。



以台灣為題材創作的《美學鬥志》系列（圖／台灣英文新聞_Lyla Liu）

紙雕裝置〈懺悔〉曾於威尼斯雙年展展出，孔蒂諾直面「藝術創作本身便消耗了自然環境」的道德考量和拉扯，用象徵性與物理性的植樹動作，完成「將從森林剝奪的，還諸森林」的隱喻。

孔蒂諾先依作品的用紙數量計算出需要多少紙漿、多少棵成年樹木，再在裝置中放上與紙量相等的樹苗；並模擬大自然的自發性，讓觀者拿走植栽、隨機散佈，完成「剝奪與返還」的平衡與循環。展期中觀眾參與、樹苗自然生長，使作品持續演進，亦邀請大家思索個體實踐所需的代價，以及集體環境亦代表個體身份的省思。

〈自然的狀態〉馬賽克拼貼牆上的圖片與蜂巢宛如一份工作紀實，藝術家與哈瓦 那的養蜂人合作，將多組造型迥異的人造結構置入蜂箱中，在毫不介入的情況下，觀察蜜蜂如何回應─是依循其生物本能、繼續構建六角蜂巢，還是依人造結構改變工作路徑？

〈自然的狀態〉透露藝術家的社會觀注：柏林圍牆、奴隸船、華爾街證券交易所、警民衝突等照片，暗示社會規訓的反復與無處不在。控制與偶然、人為與自然、無機與有機等，埃爾南德依研究檔案構築而成的裝置，不僅解構整個作品的建構過程、也展示研究架構，讓觀者一窺社會控制如何被圖像幾何化、轉化為蜂窩中的立體織物。



藝術家展出威尼斯雙年展參展作品：〈自然的狀態〉（圖／台灣英文新聞_Lyla Liu）