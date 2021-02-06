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香港新規要小學生學國安法　教育界：難度太高

By 中央社
2021/02/06 16:10
香港教育局5日公布「國家安全教育課程框架」，要求小學生學習港區國安法內涵與罪名（中通社／中央社提供）

香港教育局5日公布「國家安全教育課程框架」，要求小學生學習港區國安法內涵與罪名（中通社／中央社提供） (來源 中央社)

香港教育局昨天公布「國家安全教育課程框架」，其中要求小學生學習港區國安法內涵與罪名。教育界人士認為，國安法對小學生而言太難，且新規未與教育界充分溝通，讓教職人員難以適從。

在「港區國安法」實施約半年後，香港教育局逐步將國安法放入學校教材之中，藉由教育的方式將相關概念傳遞給中小學生。

根據香港01報導，香港教育局5日晚間公布「國家安全教育課程框架」，內容涉及8大範疇，包括港區國安法立法的目的和原則、國家安全的概念和重要意義、危害國家安全的犯罪行為、國家安全與人權、自由、法治的關係等。課程框架不同於專門學科，而是滲入於各個科別之中，且適用對象從小學到高中。

報導指出，課程框架要求小學生必須學習國家安全概念、「一國兩制」和「基本法」的由來、「港區國安法」對香港的重要性，同時也須知道港區國安法所規範的4項犯罪行為，包含「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

不過新的課程框架引起不少教育界人士的憂心，認為難度過高，小學生不見得理解。

報導引述資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，「國安法」4項罪行名稱難度高，相關字眼如「顛覆」，屬於艱深的字眼，若不是「死背」，教師需要提出相關概念解釋，深淺程度也必須拿捏、思考，且現在難有案例講述。

香港教育專業人員協會副會長葉建源也同意張勇邦的觀點，他表示，罪名對小學生而言屬抽象概念，且與其生活脫節，如何深入淺出教授反成教師的挑戰。

葉建源進一步提到，國家安全教育非獨立科目，內容滲入各年級學科，但是當局在事前卻從未曾向學界諮詢，這令教育業界無法反映意見，例如教學內容程度、學科如何配合等。

報導稱，香港教育局預計在2022年到2023年，全面落實國安教育框架的行政及教育措施。

更新時間 : 2021-02-06 18:15 GMT+08:00

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