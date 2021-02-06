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糧商炒匯案　台灣央行對外銀祭處分

台幣匯率走高，6家外商銀行受理8家在台糧商新台幣遠期外匯交易業務

By 財經組, 台灣英文新聞
2021/02/06 16:07
新台幣及美元

新台幣及美元 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）外媒報導，我國中央銀行在週五（５）對四家外商銀行祭出暫停遠期外匯市場（DF）交易的懲處，因為他們涉嫌替糧食公司炒匯。

路透社引述消息來源報導，央行在週五對德意志銀行（Deutsche Bank）、花旗集團（Citigroup）、荷蘭國際集團（ING）及澳盛銀行（ANZ）發出處分書。

花旗及德意志銀行不願對此事作出評論，其餘兩間銀行則未立即回應置評請求；央行也未回應此事。

報導指出，處分時間將依情節輕重決定，嚴重者可能遭停辦相關業務一年以上。

近期因為全球對台灣科技產品的需求提升帶動國內經濟發展，台幣兌美元匯率來到23年來新高。

央行近來以「道德勸說」的方式試圖控制台幣持續走高，不過對糧商這案子特別關注，並在1月便表示已與相關外商銀行接觸，並進行討論。

聯合報則指出，除了外媒揭露的四間銀行外，摩根大通（JPMorgan ）及渣打銀行（Standard Chartered）也涉入此案，自2019年7月起受理八家在台糧商新台幣遠期外匯交易業務，進行炒匯並大賺新台幣升值匯差，一年內累計承作約美金110億元（約新台幣3,300億元）。

彭博社本週則報導，央行將修法遏止國內公司透過外匯交易進行炒匯的行為，相關內容包括央行若有必要，德要求公司禁行外匯交易前徵得央行同意。央行在週三（3）透過新聞稿公告將修正「外匯收支或交易申報辦法」。
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更新時間 : 2021-02-06 18:15 GMT+08:00

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