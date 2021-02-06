開天窗！加拿大發起「消失的頭條」運動示警　串聯新聞媒體業抗議臉書、谷歌

加拿大報紙協會發起「消失的頭條」運動，抗議科技龍頭谷歌與臉書，示警新聞媒體產業消失造成的巨大影響。(圖取自沈榮欽臉書) 加拿大報紙協會發起「消失的頭條」運動，抗議科技龍頭谷歌與臉書，示警新聞媒體產業消失造成的巨大影響。(圖取自沈榮欽臉書)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)加拿大報紙協會發起「消失的頭條」運動，抗議科技龍頭谷歌與臉書，示警新聞媒體產業消失造成的巨大影響。

加拿大報紙協會（News Media Canada）4日串聯全國報紙業者，發起稱之為「消失的頭條」（Disappearing Headlines）運動，包含加拿大《星報》、《滑鐵盧區檔案報》等報紙頭條皆為空白，抗議谷歌與臉書拿走數位廣告收入，卻拒絕支付生產新聞的費用。

加拿大約克大學副教授沈榮欽6日於臉書發文表示，如果你今天在加拿大，走去報攤買份報紙，將會意外地發現，所有的報紙頭版都是一片空白。除了報紙名稱與最下方的一小段話之外，所有的報紙也都是一片純淨的雪白。

沈榮欽透露，翻開報紙內頁，你會看到一封寫給全加拿大國會議員的公開信，要求在渥太華的議會對於目前攸關媒體生死的情勢立即展開行動。他們抗議的對象是谷歌與臉書。

沈榮欽說明，產生真相需要成本，但事實是谷歌與臉書拿走了八成以上的數位廣告收入，但卻拒絕支付生產新聞內容的媒體費用。結果是無數的報業紛紛破產，數以百計的記者失業，而坐鎮於矽谷的科技巨頭依舊毫無責任地獲取高額利潤。

貼文指出，加國媒體一致要求渥太華仿效澳大利亞的做法，立法要求媒體業者與科技巨頭就使用內容商議公平的價格。如果谷歌與臉書拒絕合作，則處以巨額罰款。重要的是，這項解決方案不需要政府府投入新的資金、稅收或是費用。

沈榮欽認為，澳洲開第一槍之後，同為五眼聯盟的加國也加入了，雖然對象指向另一名五眼聯盟成員美國的科技巨頭，要求對於價值的生產與分配有更為合理的安排，但是世界許多國家的媒體業者也都在注視這場運動。

「谷歌與臉書的擔憂終於成真，如果他們不能在澳洲打死政府立法要求付費的努力的話，世界上將會有更多的媒體與政府加入這場對抗科技巨頭的聖戰」，沈質疑，台灣的媒體是否有能力和加國報紙一樣，聯合起來，發動社會運動，要求政府與社會大眾一起構思解決目前媒體困境的方法？這困境嚴格說來，並不只是媒體的，也是社會的，更是民主的困境。