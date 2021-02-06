Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

【6日疫情最新】新增1境外移入COVID-19病例　自美國入境

  190
By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/06 14:37
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽　台北報導）本土加零！中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增一名境外移入COVID-19確定病例(案925)，1月8日自美國返台居家檢疫無症狀，直至2月4日因將再次赴美工作赴醫院自費採檢確診。

指揮中心表示，案925為本國籍40多歲男性，去(2020)年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今(2021)年1月8日返臺探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於6日確診。

個案反應，2月1日有感到喉嚨癢的狀況。

衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

6日記者會上，指揮官陳時中被問到部桃群聚最近發展時表示，目前共計有4,350人接受14天隔離，採檢2,136人核酸檢驗皆陰性，但有一人有疑慮，仍待判定中。

另對於已施打武肺COVID-19疫苗的海外國人返台是否能因此縮減居家檢疫天數？陳時中表示，由於國內外對疫苗施打效力仍有疑問，除非有更多精確的科學報告與試驗數據供專家團隊判斷，否則不會貿然放寬規定。

指揮中心統計，截至目前國內累計163,417例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。
COVID-19
武漢肺炎
新冠肺炎

相關新聞

台中醫陪居檢女友過夜惹爭議 二採結果出爐 已向醫院提辭呈
台中醫陪居檢女友過夜惹爭議 二採結果出爐 已向醫院提辭呈
2021/02/05 19:35
【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情
【台北國際動漫節】第二天人龍無盡頭！疫情不減漫迷熱情
2021/02/05 17:26
案908感染源找到了！指揮中心：與部桃出院個案889相同
案908感染源找到了！指揮中心：與部桃出院個案889相同
2021/02/05 15:24
【部桃群聚20人】2/5再增1例本土 護理師家人染疫
【部桃群聚20人】2/5再增1例本土 護理師家人染疫
2021/02/05 14:31
法國總統示警：中國武肺疫苗試驗數據不透明　施打恐引病毒變種
法國總統示警：中國武肺疫苗試驗數據不透明　施打恐引病毒變種
2021/02/05 12:51

更新時間 : 2021-02-06 18:15 GMT+08:00

最受歡迎

【匪夷所思】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬強制集中檢疫•醫師公會譴責男方
【匪夷所思】台中女自中國返台灣居家檢疫•醫師男友兩度留宿　市府重罰20萬強制集中檢疫•醫師公會譴責男方
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
可愛！東台灣富里稻草藝術節沃野派對　收割稻草打造大猩猩、龍貓超吸睛
台北陽明山「平菁街」櫻花炸開 最佳賞花期曝光
台北陽明山「平菁街」櫻花炸開 最佳賞花期曝光
台中捷運何時通車？新軸心安裝、正線運轉測試皆完成 年後進行全線載重測試
台中捷運何時通車？新軸心安裝、正線運轉測試皆完成 年後進行全線載重測試
台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案
台灣部桃群聚驚傳擴散到第二家「平鎮某醫院」 　網：在地人一看就知道答案
淡水天元宮櫻花盛開湧上萬人潮　廟方急喊：不要再來了
淡水天元宮櫻花盛開湧上萬人潮　廟方急喊：不要再來了
案908感染源找到了！指揮中心：與部桃出院個案889相同
案908感染源找到了！指揮中心：與部桃出院個案889相同
更新【桃園醫院群聚累計20例】台灣指揮中心: 2月6日擴大隔離者維持4350人
更新【桃園醫院群聚累計20例】台灣指揮中心: 2月6日擴大隔離者維持4350人
【哀矜勿喜】北台灣聯新醫院否認院內感染　桃園市長鄭文燦：聯新不是那家醫院!
【哀矜勿喜】北台灣聯新醫院否認院內感染　桃園市長鄭文燦：聯新不是那家醫院!
北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日　分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影
北台灣桃園醫院「清零計畫」2月3至5日　分五梯次對2136人進行核酸檢測•王必勝: 12攝影機全程錄影