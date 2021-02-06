【6日疫情最新】新增1境外移入COVID-19病例　自美國入境

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）本土加零！中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增一名境外移入COVID-19確定病例(案925)，1月8日自美國返台居家檢疫無症狀，直至2月4日因將再次赴美工作赴醫院自費採檢確診。



指揮中心表示，案925為本國籍40多歲男性，去(2020)年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今(2021)年1月8日返臺探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於6日確診。

個案反應，2月1日有感到喉嚨癢的狀況。

衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

6日記者會上，指揮官陳時中被問到部桃群聚最近發展時表示，目前共計有4,350人接受14天隔離，採檢2,136人核酸檢驗皆陰性，但有一人有疑慮，仍待判定中。

另對於已施打武肺COVID-19疫苗的海外國人返台是否能因此縮減居家檢疫天數？陳時中表示，由於國內外對疫苗施打效力仍有疑問，除非有更多精確的科學報告與試驗數據供專家團隊判斷，否則不會貿然放寬規定。



指揮中心統計，截至目前國內累計163,417例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。