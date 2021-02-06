美國務卿與北京高層通話　關切中共威脅台灣海峽

布林肯及楊潔篪（合成照片／美聯社照片） 布林肯及楊潔篪（合成照片／美聯社照片）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國國務卿布林肯在美東時間週五（5）和中國中共中央政治局委員楊潔篪通越洋電話，布林肯並在對話中對中國威脅印太地區、台海地區的作為表達關切。

這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，布林肯（Antony Blinken）首度與中國共產黨領導高層楊潔篪通話；楊潔篪身兼中共中央政治局委員與中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任 。

根據美國國務院的會後新聞稿，布林肯在談話中重申，美國將與盟國及夥伴共同捍衛彼此的共同價值與利益，要求中國為威脅包括台灣海峽在內的印太地區的穩定，以及破壞國際社會規則的行為負責。

布林肯也強調，美國將持續捍衛包括新疆、西藏及香港的人權及民主價值，並敦促中國與國際社會同聲譴責緬甸的軍事政變。

中國官方至今對此事未明確表態，也有報導指出身為聯合國安全理事會常任理事的中國及俄羅斯，企圖拖延安理會對緬甸軍政府的譴責行動。

而根據中國外交部，楊潔篪在通話中表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，他呼籲美國恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

楊潔篪提及，有關於香港、新疆及西藏議題均為中國內政，不容任何外部勢力干涉，任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中國將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

針對美中關係，楊潔篪也表示，中國敦促美國糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。