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台灣飯店藝術博覽會開幕破千人參觀　Art Future參展畫廊增3成傳銷售佳績

2021 Art Future開幕首日吸引近2000人參加，今年參展畫廊也較去年增長約3成，吸引國內許多藝文大老及藏家參觀。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/06 12:13
2021 Art Future開幕首日吸引近2000人參加，今年參展畫廊也較去年增長約3成，吸引國內許多藝文大老及藏家參觀。(圖/Art ...

2021 Art Future開幕首日吸引近2000人參加，今年參展畫廊也較去年增長約3成，吸引國內許多藝文大老及藏家參觀。(圖/Art ...

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2021 Art Future開幕首日吸引近2000人參加，今年參展畫廊也較去年增長約3成，吸引國內許多藝文大老及藏家參觀。

年度藝術未來博覽會(Art Future)在台北君悅酒店舉辦，5日貴賓預展開幕首日人潮高達將近2000人，是2009年Young Art Taipei成立以來飯店博覽會的次高記錄。

2021 Art Future有近50間畫廊與藝術機構參展，較去年增長約3成，展出包括中村萌、六角彩子、草間彌生等拍賣市場上最新最熱門搶手的藝術家作品，總計超過450位的海內外參展藝術家與1000件作品。

多家畫廊銷售首日陸續傳出佳績。尊彩藝術中心銷售十餘件，與大雋藝術、傳承畫廊均破百萬。亞洲新星獎首獎得主劉鳳鴒、曾彥翔、徐祖寬等多件作品也尋得買主，國內當代藝術的重要推手伊通公園、福利社也紛傳佳績。

其中，「當代新銳藝術展區」參展藝術家年齡限制40歲以下，且新穎有潛力。展位號 1022 青雲畫廊，供年輕當代藝術家作為實驗舞台，透過不同媒材與形式的展覽產生對話；台灣具代表性的新媒體藝術畫廊新苑藝術（展位號 1030）；台中寬藝術空間（展位號 1035），秉持「將美好的事物帶入你我生活」的概念，推廣生活美學支持藝術創作。

國立臺灣藝術大學藝廊品牌「臺藝美學」展出藝術家林姿兒創作，，以羊毛細膩及柔軟的質地去雕塑女性柔軟的心思。作品曾於紐西蘭World of Wearableart展出。展位號1044。

福利社的陳為榛，以瓷磚形象作為作品形式元素，並因其與數位網格圖像的相似性，在圖形上作一個程度的擬仿。瓷磚的排列結合電腦軟體工具列中複製、貼上、重疊、傾斜、透視、漸層等元素的設計，或是視窗拖曳延遲的軌跡畫面，將圖像安排朝數位的語言趨近。

陳為榛表示，「我試圖以物質材料擬仿數位圖像，然而從二維轉換到三維中無法被堆疊的圖層，以及無法抹去的物質痕跡，使數位化的感官與材料的物質性彼此衝突出新的視覺」。

伊通公園的黃萱「Chair椅子」系列創作，表達將身體和椅子支撐狀態相互翻轉的想法，試圖透過身體姿勢到「身體失事」的經驗翻轉，來對於習以為常之事提出一種疑問。

黃萱認為，「也許可以從剝除（從產品原本的支架上）、改造來自現實生活的椅子就展開，將剩下軀殼似的椅面穿戴於身上時，是以身體去交換作為支撐的功能; 而又以這般姿態去置換，努力維持著成為畫面裡日常情景的一部分」。

公眾展期為2月6至7日。
國立臺灣藝術大學
藝術未來
藝術博覽會
Art Future

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