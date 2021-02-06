拜登1.9兆美元紓困計畫發錢太多　桑默斯表憂心

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）拜登上台後首要的任務之一，就是處理受到新冠肺炎衝擊而疲弱的美國經濟和高升的失業率，為此，拜登團隊提出了高達1.9兆美元的巨額紓困金，比共和黨希望的額度還多上兩倍，空前的金額不只引發外界的批評，黨內同志也有質疑聲浪。

事實上，在紓困金注入並有限的放寬防疫措施後，美國經濟已有些許回溫的趨勢，除失業率從去(2020)年4月的14.7%回跌至6.3%外，申請失業救助者也下降至77.9萬，但是這個數字仍是疫情開始前的四倍，正領著失業補助的美國人仍多達1780萬，且醫療業、娛樂業與零售業需求仍低迷，拜登團隊認為高額紓困金有其必要。

然而，共和黨並不這麼認為，共和黨眾議員伯吉斯(Michael Burgess)指出，應先等前一批4兆的紓困款先用完再來討論下一筆，現階段該筆紓困金仍有1兆還未使用，因此共和黨只願意接受追加6000億美元的紓困款。

不只是共和黨不接受，曾在柯林頓任內擔任財政部長的美國經濟學家桑默斯(Lawrence Summers)也認為，拜登的1.9兆疫情紓困似乎有點太多了，而由於桑默斯曾抨擊2009年歐巴馬的紓困編列太少，他在紓困案的立場顯得更為明顯。

桑默斯表示，他計算了一下，美國經濟在2021年的狀況沒有像2009年這麼差，因此所需的金額也不用那麼高，而拜登的1.9兆美元紓困金所造成的刺激經濟成長效果可能會是2009年紓困的3倍之多，不免有些小題大作。

他在推持上解釋，同樣的錢若花在公共基礎建設等處，追求國家永續經濟成長，那他一定贊成。

桑默斯認為，如果政府主導了不必要的經濟刺激方案，對服務、商品的需求將超過美國經濟所能提供，這會導致嚴重缺工的問題，而缺工又會迫使雇主提高工資來吸引新僱員，並在同一時間提高商品、服務售價以彌補損失，最後導致通膨的結果。另一方面，這也不利國家財政穩定。

然而，儘管如此，在參眾兩院都佔優勢的民主黨仍然在副總統賀錦麗投下關鍵一票後，成功主導議案的進行，現階段的紓困藍圖，很可能會在未來幾周以法案模式具體呈現。