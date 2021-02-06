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電影《金錢世界》加拿大老牌影星驚傳過世　享高壽91歲

加拿大傳奇男星克里斯多夫·柏麥於5日過世，享耆壽91歲。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/06 10:23
加拿大傳奇男星克里斯多夫·柏麥於5日過世，享耆壽91歲。

加拿大傳奇男星克里斯多夫·柏麥於5日過世，享耆壽91歲。

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 加拿大傳奇男星克里斯多夫·普拉瑪於5日過世，享耆壽91歲。

老牌影星克里斯多夫·普拉瑪 (Christopher Plummer) 出生於加拿大多倫多，演藝生涯精彩屢獲影視獎項，以1965年電影《真善美》（The Sound of Music）崔普上校一角打開知名度。

普拉瑪曾因2010年的《為愛起程》、2011年的《初學者》和2018年的《金錢世界》被提名三次最佳男配角獎，其中以《初學者》拿下小金人，而《金錢世界》的提名則把最老提名者的記錄刷新至88歲。

《金錢世界》原本的男主角為凱文史貝西，但因其涉嫌性騷擾案，即便已開拍但導演雷利史考特火速換角，普拉瑪臨時提槍上陣，但還是一舉入圍奧斯卡，再創奇蹟。

美聯社報導，他的老友兼經紀人皮特（Lou Pitt）表示，克里斯多夫普拉瑪周五(5)早晨在康乃狄克州的家中過世，妻子泰勒（Elaine Taylor）守在一旁。

縱橫影壇超過50年，普拉瑪享受演出每個截然不同的角色，從《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo），到2009年卡通《天外奇蹟》（UP）幫壞蛋配音，以及百老匯舞台劇《風的傳人》（Inherit the Wind）演出狡猾的律師。

普拉瑪有過三段婚姻，第一段和格賴姆斯（Tammy Grimes）僅維持四年就於1960結束，接著和帕特里夏·路易斯（Patricia Lewis）則維持五年，並於1967年結束，第三任太太伊蓮·泰勒（Elaine Taylor）是名舞者，他們的婚姻從1970年一路走到普拉瑪嚥下最後一口氣，普拉瑪將自己成功戒酒歸功於泰勒的幫助。
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