電影《金錢世界》加拿大老牌影星驚傳過世　享高壽91歲

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 加拿大傳奇男星克里斯多夫·普拉瑪於5日過世,享耆壽91歲。

老牌影星克里斯多夫·普拉瑪 (Christopher Plummer) 出生於加拿大多倫多,演藝生涯精彩屢獲影視獎項,以1965年電影《真善美》(The Sound of Music)崔普上校一角打開知名度。

普拉瑪曾因2010年的《為愛起程》、2011年的《初學者》和2018年的《金錢世界》被提名三次最佳男配角獎,其中以《初學者》拿下小金人,而《金錢世界》的提名則把最老提名者的記錄刷新至88歲。

《金錢世界》原本的男主角為凱文史貝西,但因其涉嫌性騷擾案,即便已開拍但導演雷利史考特火速換角,普拉瑪臨時提槍上陣,但還是一舉入圍奧斯卡,再創奇蹟。

美聯社報導,他的老友兼經紀人皮特(Lou Pitt)表示,克里斯多夫普拉瑪周五(5)早晨在康乃狄克州的家中過世,妻子泰勒(Elaine Taylor)守在一旁。

縱橫影壇超過50年,普拉瑪享受演出每個截然不同的角色,從《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo),到2009年卡通《天外奇蹟》(UP)幫壞蛋配音,以及百老匯舞台劇《風的傳人》(Inherit the Wind)演出狡猾的律師。

普拉瑪有過三段婚姻,第一段和格賴姆斯(Tammy Grimes)僅維持四年就於1960結束,接著和帕特里夏·路易斯(Patricia Lewis)則維持五年,並於1967年結束,第三任太太伊蓮·泰勒(Elaine Taylor)是名舞者,他們的婚姻從1970年一路走到普拉瑪嚥下最後一口氣,普拉瑪將自己成功戒酒歸功於泰勒的幫助。