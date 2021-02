〈時評〉台灣的國旗、國歌、國名當然可以改

國旗、國歌、國名,分別以形、音、義的形式,建構成代表一個國家的圖騰!

世界各國換國旗、國歌、國名的例子,雖未到如家常便飯的誇張程度,卻也所在多有。

國名,當然能改!廿世紀以降,比較知名的更改國名例子有:錫蘭先改名斯里蘭卡共和國,後又更名為斯里蘭卡社會主義共和國;暹羅先改名泰國、後再改回暹羅古名,現又改回泰國;史瓦濟蘭王國改國名為史瓦蒂尼王國;馬其頓共和國更名為北馬其頓共和國;荷蘭政府從2020年1月開始不再使用「Holland」的稱謂,一律使用「the Netherlands」。

國歌,也當然能改!中華民國亡命台灣之前,國歌前後共有4個版本;蒙古共和國在1991 年,將國歌中歌頌共產領袖的文字予以刪除;為體現男女平等與性別中立,奧地利於2012年將原國歌中的男性稱呼用詞改掉,加拿大於2018 年將原國歌的「在你們所有兒子的指揮下(in all thy sons command)」,改為「在我們所有人的指揮下(in all of us command)」;為正視並勇敢面對澳洲原住民族史實,澳洲總理莫里森於今年元旦宣布,國歌第2句歌詞「年輕且自由(young and free)」改為「團結且自由(one and free)」。

也沒有改朝換代,也不是新獨裁者推翻舊獨裁者的奧地利、加拿大、澳洲,改了國歌,有天下大亂嗎?懂得省思,奧地利、加拿大不光是男性、兒子的奧地利、加拿大,而是我們、大家的奧地利、加拿大!澳洲,不是白人移民的澳洲,而是所有先來後到澳洲這塊土地者的澳洲!這樣的奧地利、加拿大、澳洲,會是團結和諧的,還是分裂紛擾的?

國旗,更當然能改!事實上,「中華民國」青天白日滿地紅旗即改自五色旗;廿世紀中葉至今,改過國旗圖案的知名國家有美國、加拿大、荷蘭、海地、科威特、希臘、孟加拉、南非、埃及、西班牙、阿富汗、柬埔寨、伊朗、俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、伊拉克、越南、馬來西亞、緬甸、寮國、利比亞、蘇丹、南蘇丹、剛果、羅馬尼亞等等等等,還真的是族繁不及備載!

目前,在台灣升的所謂「國旗」、唱的所謂「國歌」、喊的所謂「國名」,都附有中國國民黨的魅影,都是黨國不分的產物──青天白日滿地紅「國旗」魚目混珠中國國民黨黨旗,是國旗通黨旗!一開頭就不打自招的三民主義、吾「黨」所宗的「國歌」,歌詞來自於中國國民黨總理孫文對廣州黃埔陸軍軍官學校師生演講的訓詞,是國歌通黨歌!

1912誕生的中華民國,在二戰結束前,跟日本統治下的台灣可說毫無瓜葛;二戰後,中國國民黨扛中華民國的招牌君臨台灣,「台灣在中華民國」四年不到,中國國民黨已然打包「中華民國」的國名、國旗、國歌等所有行頭亡命台灣,「中華民國在台灣」以迄於今。

現在,一小撮以「中華民國」「正統」自居的「中華民國」權貴,自己跑到中國時,聞中共國歌義勇軍進行曲馬上肅立致敬、習近平面前提都不敢提「中華民國」四字,中國芝麻官來台訪問時,鬧市通衢原本懸掛的「青天白日滿地紅國旗」清理得一面不剩──自己可以把中華民國的國名、國旗、國歌玩死玩殘,卻嚴禁台灣人對它們有所更改,擺明了,把台灣人當被殖民的次等國民嗎?

(作者為新竹教育大學退休副教授)