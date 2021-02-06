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蓋亞那終止設處 美國籲更多國家強化與台灣關係

By 中央社
2021/02/06 08:40
蓋亞那（Pixabay 照片）

蓋亞那（Pixabay 照片）

蓋亞那共和國因中國施壓，終止與台灣設立辦公室協議。美國國務院今天形容台灣是民主領頭羊，並鼓勵蓋亞那與台灣持續強化雙邊夥伴連結，也鼓勵更多國家深化與台灣非官方關係。

外交部3日透過新聞稿宣布，台灣與南美洲的蓋亞那外交部協商達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）；雙方1月11日簽署設處協議，辦公室已在同月15日展開初期運作。

消息一出，美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung，音譯）推文對此表示歡迎，並指台灣在蓋亞那設立辦公室，能增強雙邊日益緊密的關係，也能促進區域安全、民主價值與繁榮。

不過，由於中國施壓，蓋亞那不到24小時隨即政策轉彎。蓋亞那外交部4日發布新聞稿強調，蓋亞那政府持續遵循「一中政策」，未與台灣建立任何外交關係，並以「溝通有誤」為由片面終止台灣設立辦公室的協議。台灣外交部對此深表遺憾。

對此，美國國務院一位不具名發言人今天以背景方式回應記者詢問時表示，美國鼓勵蓋亞那及台灣持續強化強健夥伴關係。美國對台灣支持「堅若磐石」，透過以相互尊重與資訊透明為基礎，且能促進安全、民主價值與繁榮的夥伴關係，台灣是對世界有助益的友人。

這名發言人說：「我們鼓勵更多國家深化與台灣的非官方關係。台灣是民主領頭羊、蓬勃經濟夥伴及科技重鎮，也是開放社會能有效抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播的亮眼典範。」

這名發言人最後強調，美國期待與台灣在區域緊密合作，強化民主與經濟成長。

更新時間 : 2021-02-06 12:31 GMT+08:00

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