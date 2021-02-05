3C控必須追! HOTEL COZZI和逸飯店 x Moshi 推跨界主題房

科技當道，外出旅遊除了手機、錢包、鑰匙外，更怕忘記帶上充電線或是常用的3C產品，而國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店，首次與風格3C品牌「Moshi」攜手合作，將科技及便利帶進旅程中，即日起至2021年3月31日，於和逸飯店．台南西門館/高雄中山館推「COZZI x Moshi」風格主題房，雙人入住3,288元起，入住期間搶先體驗即將上市-殺菌消毒盒、無線充電盤、無線音響等商品，並可將經典隨身迷你側包直接帶回家(價值1,390元/每房乙個)，體驗一段舒適合意的難忘旅程。訂房洽聯合訂房中心02-77063600

入住風格系主題房 體驗生活輕科技

打開房門，走進寬敞溫暖風格主題房，房內擺放著高質感Moshi品牌【SpatiaAirPlay無線音響】，選幾首歌曲享受專屬的旋律，再將手機放上【OttoQ無線充電盤】，快速的充飽電後，放進【AroSacoche隨身包】出發開啟城市的悠遊旅程；結束一天旅程回到房間後，將手機、手錶、飾品放入【Moshi Deep Purple™殺菌消毒盒】，四分鐘完成殺菌，在防疫的非常時期中，外出旅遊也可以很放心。

HOTEL COZZI和逸飯店致力提供超乎旅客期待的服務及體驗，即日起至2021/3/31於台南及高雄兩館限量推出，鄰近經典古蹟、小吃巷弄與風格店家的和逸飯店．台南西門館，搭配COZZI+行政客房一大床房型，每晚4,988元起，並可享COZZI+行政禮遇(含早餐、happy hour等服務)；位在捷運出口並可眺望高雄港美景的和逸飯店．高雄中山館，雙人入住和逸客房3,288元起(含晨光自助早餐)。除了舒適住宿及3C體驗外，入住即贈送入住禮【經典隨身迷你包】(市價1,390元/每房乙個)，讓旅人肆意享受便利舒適的假期時光。訂房洽聯合訂房中心02-77063600

全房客獨享9折優惠 旅遊不再被〝線〞制

二月進入令人興奮的假期月，HOTEL COZZI和逸飯店與Moshi更推旅遊貼心服務，即日起至2021/3/31於和逸飯店．台南西門館/高雄中山館，全館提供免費充電線材租借，旅行不需再帶一堆3C線材(實際可租借數量，依現場為準)；而全年無折扣的Moshi品牌，特別提供和逸飯店．台南西門館/高雄中山館旅客專屬優惠，活動期間憑房卡/房卡套至全台Moshi門市即可享消費9折優惠，邀請旅客們一起體驗輕3C，將風格由旅程延伸至每日的生活中。