寒舍艾麗酒店 牛年有「義」思 2021除夕新春義齊團圓饌饗

彩牛舞新春，歡慶繪豐年！寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2021年2月11日(除夕)至2021年2月14日(初三)推出「牛年有義思」春節饗宴，主廚精心設計義式美饌，在無法出國的新春期間，卻可帶著味蕾玩饗義式佳餚，體現義國美味風情，2021年2月11日除夕夜當晚推出兩套海陸雙主菜，每位3,200元+10%，獻上海鮮「烤西西里風檸檬歐芹醬烤波士頓龍蝦(半隻) 」，以炭烤方式完美保留波士頓龍蝦的鮮甜，特調檸檬歐芹醬，富含飽滿的酸香氣息與西西里海洋風味。

另一款主菜可選擇「碳烤紐西蘭羊排」，嚴選紐西蘭在地羊排襯主廚特製醬汁奢華絕妙口感，入口層次堆疊香氣誘人，或「日本和牛紐約客」，精選油花均勻的日本和牛，入口即化的滑潤與馥郁口感滋味令人難忘，海陸雙饗令人食指大動，為新年注入滿滿元氣。

此外，新春期間2021年2月12日(初一)至2月14日(初三)午晚餐時段，供應3款主餐菜色任選，包含「碳烤紐西蘭羊排(8 oz.)佐鼠尾草紅酒醬」2,280元+10%、「碳烤緬因龍蝦(半隻)搭西西里海鮮及手工鳥巢麵」2,480元+10%及「碳烤美國prime老饕牛排佐鼠尾草紅酒醬」2,880元+10%，多款道地義式料理，引領舌尖品嘗美味齊享迎新歲。La Farfalla義式餐廳除夕至初三春節饗宴詳情及預訂請洽(02)6631-8060或上官網查詢humblehousehotels.com。

Happy「牛」Year 義式佳餚迎新春

品味五星佳餚美饌，金牛賀歲祈求好彩頭，寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2月11日除夕夜當晚推出兩套海陸雙主菜，每位3,200元+10%，為營造環遊世界偽出國氛圍，前菜首先獻上「北海道干貝海膽蒸蛋」，嚴選日本北海道S級干貝，佐搭風味濃郁的日本海膽，同時拌入滑嫩嬌滴的金黃蒸蛋中，彷若味蕾遨遊於日式和風假期令人陶醉。冷、熱前菜分別以頂級食材開啟新春序曲，冷前菜「美國Prime菲力韃靼, 芥末籽柚子醬, 溫泉鵪鶉蛋, 芝麻葉, 糖漬黃檸檬」，傳統歐陸料理之一，選用美國Prime等級菲力，佐搭半熟溫泉鵪鶉蛋，淡雅的辛香風味和著濃郁蛋黃一同入口感受滑順綿密，淋上酸香開胃的柚子醬，極品上乘肉質的曼妙滋味彷若徜徉於口中。

熱前菜「白蘭地煎鴨肝, 蝦夷蔥奶油布里歐, 無花果, 焦糖海鹽白桃」，優雅的白蘭地氣息引領舌尖悠遊，搭配香煎鴨肝，原始酸甜的無花果香挑逗味蕾，搭配豐富濃郁的蝦夷蔥奶油布里歐，乳香滋味伴隨著甜入心扉的焦糖海鹽白桃，歐陸傳統融匯新穎作法讓人一試上癮！湯品獻上「煙燻鮑魚, 地中海漁夫湯, 烤大茴香, 甜蘿勒青油」，來自緊鄰地中海的托斯卡尼沿岸，深受當地居民喜愛的漁夫美味，以番茄為基底熬煮出甜美清新，搭襯鮮甜彈牙的煙燻鮮鮑，琥珀色湯品色澤，激盪出歡愉而鮮明的義式節慶風采。

除夕夜當晚兩套海陸雙主菜，隆重獻上海鮮主菜「烤西西里風檸檬歐芹醬烤波士頓龍蝦(半隻) 」，以炭烤方式完美保留波士頓龍蝦的鮮甜，特調檸檬歐芹醬，富含飽滿的酸香氣息與西西里海洋風味，猶如置身旖旎迷人的島嶼。

肉之饗宴主菜分別可選擇「碳烤紐西蘭羊排」，嚴選紐西蘭在地羊排襯主廚特製醬汁奢華絕妙口感，主廚以大蒜、百里香、橄欖油、迷迭香、鹽、黑胡椒等醃漬調味，再以煎烤方式將外層表面煎至金黃酥脆，入口層次堆疊香氣誘人，寓意新的一年洋洋得意開鴻運。抑或選擇「日本和牛紐約客」，精選油花均勻的日本和牛，入口即化的滑潤與馥郁口感滋味令人難忘，或簡單灑上少許海鹽提味，就能享受最原汁原味的頂級美味！

兩款海陸雙饗令人食指大動，一同品嘗頂級食材與精湛廚藝的完美展現，為新年注入滿滿元氣。

辛丑年添新氣象 義式美味不打烊

農曆春節期間，異鄉遊子返家團圓過好節，新春期間2月12日(初一)至2月14日(初三)午晚餐時段，供應3款主餐菜色任選，主廚首推包含外酥內軟令人垂涎的「碳烤紐西蘭羊排(8 oz.)佐鼠尾草紅酒醬」2,280元+10%、漫步南義充滿蔚藍島國風情的「碳烤緬因龍蝦(半隻)搭西西里海鮮及手工鳥巢麵」2,480元+10%，經典不敗滿足老饕刁鑽味蕾的「碳烤美國prime老饕牛排佐鼠尾草紅酒醬」2,880元+10%，多款道地義式料理，引領舌尖品嘗美味齊享迎新歲。

此外，亦同步提供素食主餐1,500元+10%，主菜二選一「清炒蔬菜義大利麵」，或「松露牛肝菌菇燉飯, 水波蛋, 帕馬森起司」，兩款田園風味完美襯托著與大自然的相互呼應，放縱味蕾快意享受燦爛新春的美好。此外，La Farfalla義式餐廳除夕至初三春節饗宴詳情及預訂請洽(02)6631-8060或上官網查詢humblehousehotels.com。